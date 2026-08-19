Univerza bo plačala milijone, ker je zaposleni prodajal dele telesa

Predlagana poravnava, ki je bila v ponedeljek predstavljena sodišču v Bostonu, bi končala tožbe proti medicinski univerzi Harvard, potem ko je nekdanji vodja univerzitetne mrtvašnice Cedric Lodge priznal krivdo za krajo in prodajo človeških posmrtnih ostankov na črnem trgu. Lodge je med letoma 2018 in 2021 v okviru organizirane sheme iz trupel jemal dele teles in jih prodajal prek spleta. Medicinska fakulteta je v pismu, ki ga je objavila v ponedeljek, sporočila, da bodo po odobritvi sodišča ustanovili večmilijonski odškodninski sklad, iz katerega bodo izplačane družine. Lodge in še šest drugih sostorilcev, ki niso bili povezani s Harvardom, so bili vsi obtoženi in so leta 2025 priznali krivdo.

Univerza Harvard FOTO: Profimedia

Položaj vodje izkoristil za razkosavanje trupel

Tožilci trdijo, da je Lodge svoj položaj vodje "programa za darovanje teles v anatomske namene" na medicinski fakulteti izkoristil za razkosavanje trupel, ki so jih ljudje darovali za potrebe medicinskih raziskav. Študenti Harvarda uporabljajo darovana trupla za učenje in praktično usposabljanje pri izvajanju medicinskih postopkov. Ko jih fakulteta preneha uporabljati, jih običajno kremirajo, njihov pepel oziroma posmrtne ostanke pa vrnejo družinam ali jih pokopljejo na univerzitetnem medicinskem pokopališču, je navedeno v obtožnici.