Univerza bo plačala milijone, ker je zaposleni prodajal dele telesa

Predlagana poravnava, ki je bila v ponedeljek predstavljena sodišču v Bostonu, bi končala tožbe proti medicinski univerzi Harvard, potem ko je nekdanji vodja univerzitetne mrtvašnice Cedric Lodge priznal krivdo za krajo in prodajo človeških posmrtnih ostankov na črnem trgu. Lodge je med letoma 2018 in 2021 v okviru organizirane sheme iz trupel jemal dele teles in jih prodajal prek spleta.
Medicinska fakulteta je v pismu, ki ga je objavila v ponedeljek, sporočila, da bodo po odobritvi sodišča ustanovili večmilijonski odškodninski sklad, iz katerega bodo izplačane družine. Lodge in še šest drugih sostorilcev, ki niso bili povezani s Harvardom, so bili vsi obtoženi in so leta 2025 priznali krivdo.
Položaj vodje izkoristil za razkosavanje trupel
Tožilci trdijo, da je Lodge svoj položaj vodje "programa za darovanje teles v anatomske namene" na medicinski fakulteti izkoristil za razkosavanje trupel, ki so jih ljudje darovali za potrebe medicinskih raziskav. Študenti Harvarda uporabljajo darovana trupla za učenje in praktično usposabljanje pri izvajanju medicinskih postopkov. Ko jih fakulteta preneha uporabljati, jih običajno kremirajo, njihov pepel oziroma posmrtne ostanke pa vrnejo družinam ali jih pokopljejo na univerzitetnem medicinskem pokopališču, je navedeno v obtožnici.
Lodge in njegova žena sta dele človeških teles prodajala kupcem v zveznih državah Pensilvanija in Massachusetts, navaja obtožnica. Po podatkih ameriškega ministrstva za pravosodje je bil Lodge decembra obsojen na osem let zapora. Njegova žena je bila obsojena na eno leto in en dan zapora. Leta 2023 je bilo proti Harvardu vloženih več civilnih tožb, v katerih so tožniki trdili, da je univerza več let ignorirala Lodgeovo neprimerno ravnanje, vse dokler ni bil obtožen, navaja BBC.
Čeprav je sodnik na državnem sodišču te tožbe sprva zavrnil, jih je vrhovno sodno sodišče Massachusettsa jeseni lani ponovno obravnavalo oziroma omogočilo njihovo nadaljevanje. V ponedeljek sta tako Harvard kot tožeče stranke v teh postopkih sodišče zaprosili, naj odobri skupinsko poravnavo v vrednosti 53 milijonov dolarjev.
V pismu univerze piše, da bo medicinska fakulteta od študijskega leta 2027–2028 začela tudi letno štipendijo za finančno pomoč študentom medicine, "v zahvalo in v čast vsem našim anatomskim darovalcem". Dodaja, da medtem ko Lodgeova obsodba in poravnava zadevo zaključujejo, se "proces okrevanja po tem bolečem incidentu nadaljuje".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.