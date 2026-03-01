Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zaskrbljujoč porast spletnega suženjstva v Veliki Britaniji

London, 01. 03. 2026 21.08 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
L.M.
Spolne delavke

Novo poročilo v Združenem kraljestvu razkriva zaskrbljujoč porast sodobnega suženjstva, kjer so najstnice in mlade ženske vse pogosteje zvabljene v spolno industrijo prek spletnih platform, ki obljubljajo finančno neodvisnost. Mnoge kmalu obtičijo v primežu zvodnikov in kriminalnih mrež, kar vodi v prisilo in izkoriščanje.

Po ugotovitvah poročila, ki ga je predstavila britanska neodvisna komisarka za boj proti sodobnemu suženjstvu Eleanor Lyons, se spolno izkoriščanje žensk in deklet v Združenem kraljestvu vztrajno povečuje. Ključno vlogo pri tem imajo spletne platforme, ki pod krinko zakonite prostitucije in naročniških vsebin mladim obljubljajo hiter zaslužek, finančno neodvisnost in privlačen življenjski slog.

Poročilo, objavljeno v četrtek, po poročanju The Independent temelji na pričevanjih preživelih in analizi 62.900 oglasov na 12 spletnih straneh za prodajo spolnih storitev.

Pričevanja preživelih razkrivajo, da so bile številne v te dejavnosti zvabljene že kot zelo mlade študentke ali mladoletnice, pogosto s popusti, brezplačnimi računi ali celo z neuradnimi nasveti, da je to legitimen način odplačevanja študijskih obveznosti. Platforme naj bi študentkam prek univerzitetnega e-poštnega naslova ponujale brezplačne premium račune. Vstop, ki se sprva zdi prostovoljen, se je pri mnogih kmalu sprevrgel v popoln nadzor, poročilo namreč opozarja, da zvodniki ali kriminalne mreže prevzamejo upravljanje spletnih profilov, komunikacijo s strankami, denar in celo nastanitev.

Poročilo prav tako opozarja na širši družbeni premik, kjer se spolno izkoriščanje vse pogosteje predstavlja kot oblika opolnomočenja. Med izpostavljenimi primeri je preživela, ki se je spomnila "univerzitetnega priročnika", ki je promoviral prostitucijo kot način odplačevanja študentskih posojil.

Spolno izkoriščanje (slika je simbolična)
Spolno izkoriščanje (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Poročilo razkriva, da so organizirane kriminalne mreže sistematično izkoriščale spletne platforme za odrasle kot orodje za pridobivanje, obvladovanje in finančno izčrpavanje posebej ranljivih oseb.

V obdobju med letoma 2020 in 2025 se je število žensk, napotenih v podporne mehanizme zaradi sodobnega suženjstva, povečalo za 86 odstotkov, to pomeni s 1114 na 2076 primerov.

Čeprav med odraslimi žrtvami trgovine z ljudmi v Združenem kraljestvu prevladujejo tuje državljanke, je slika pri mladoletnih bistveno drugačna, kjer so tuji državljani v manjšini. Spolno izkoriščanje otrok se obenem izrazito stopnjuje, število prijav se je v petih letih povečalo s 370 na 568.

Najbolj alarmanten je, kot poroča The Independent, prav porast primerov med otroki in mladostniki. Preživeli opozarjajo, da način delovanja spletnih platform, torej z razčlenjenimi seznami storitev in ozko opredeljenimi kategorijami, ne le normalizira izkoriščanje, temveč tudi spodbuja vse hujše oblike nasilja ter povečuje tveganje za skrajne in življenjsko nevarne zlorabe.

Analiza spletnega prometa je pokazala, da je 12 obravnavanih spletnih strani za odrasle v enem mesecu doseglo skoraj 42 milijonov obiskov po svetu, kar kaže na izjemen obseg in dostopnost teh platform. Med najbolj oglaševanimi so bile ženske britanske, brazilske in romunske narodnosti, pri čemer je London izstopal kot najpogosteje navedena lokacija v Združenem kraljestvu. Pregled skoraj 63.000 oglasov je razkril, da jih je več kot polovica vsebovala več jasnih znakov trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja.

sodobno suženjstvo spolno izkoriščanje Velika Britanija mladoletniki spletne platforme

Od Alp do Andaluzije: našli kost, ki oživlja antično legendo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
cekin
Portal
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
dominvrt
Portal
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
voyo
Portal
Stonewall
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543