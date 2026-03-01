Zaskrbljujoč porast spletnega suženjstva v Veliki Britaniji

Po ugotovitvah poročila, ki ga je predstavila britanska neodvisna komisarka za boj proti sodobnemu suženjstvu Eleanor Lyons, se spolno izkoriščanje žensk in deklet v Združenem kraljestvu vztrajno povečuje. Ključno vlogo pri tem imajo spletne platforme, ki pod krinko zakonite prostitucije in naročniških vsebin mladim obljubljajo hiter zaslužek, finančno neodvisnost in privlačen življenjski slog.
Poročilo, objavljeno v četrtek, po poročanju The Independent temelji na pričevanjih preživelih in analizi 62.900 oglasov na 12 spletnih straneh za prodajo spolnih storitev.
Pričevanja preživelih razkrivajo, da so bile številne v te dejavnosti zvabljene že kot zelo mlade študentke ali mladoletnice, pogosto s popusti, brezplačnimi računi ali celo z neuradnimi nasveti, da je to legitimen način odplačevanja študijskih obveznosti. Platforme naj bi študentkam prek univerzitetnega e-poštnega naslova ponujale brezplačne premium račune. Vstop, ki se sprva zdi prostovoljen, se je pri mnogih kmalu sprevrgel v popoln nadzor, poročilo namreč opozarja, da zvodniki ali kriminalne mreže prevzamejo upravljanje spletnih profilov, komunikacijo s strankami, denar in celo nastanitev.
Poročilo prav tako opozarja na širši družbeni premik, kjer se spolno izkoriščanje vse pogosteje predstavlja kot oblika opolnomočenja. Med izpostavljenimi primeri je preživela, ki se je spomnila "univerzitetnega priročnika", ki je promoviral prostitucijo kot način odplačevanja študentskih posojil.
Poročilo razkriva, da so organizirane kriminalne mreže sistematično izkoriščale spletne platforme za odrasle kot orodje za pridobivanje, obvladovanje in finančno izčrpavanje posebej ranljivih oseb.
V obdobju med letoma 2020 in 2025 se je število žensk, napotenih v podporne mehanizme zaradi sodobnega suženjstva, povečalo za 86 odstotkov, to pomeni s 1114 na 2076 primerov.
Čeprav med odraslimi žrtvami trgovine z ljudmi v Združenem kraljestvu prevladujejo tuje državljanke, je slika pri mladoletnih bistveno drugačna, kjer so tuji državljani v manjšini. Spolno izkoriščanje otrok se obenem izrazito stopnjuje, število prijav se je v petih letih povečalo s 370 na 568.
Najbolj alarmanten je, kot poroča The Independent, prav porast primerov med otroki in mladostniki. Preživeli opozarjajo, da način delovanja spletnih platform, torej z razčlenjenimi seznami storitev in ozko opredeljenimi kategorijami, ne le normalizira izkoriščanje, temveč tudi spodbuja vse hujše oblike nasilja ter povečuje tveganje za skrajne in življenjsko nevarne zlorabe.
Analiza spletnega prometa je pokazala, da je 12 obravnavanih spletnih strani za odrasle v enem mesecu doseglo skoraj 42 milijonov obiskov po svetu, kar kaže na izjemen obseg in dostopnost teh platform. Med najbolj oglaševanimi so bile ženske britanske, brazilske in romunske narodnosti, pri čemer je London izstopal kot najpogosteje navedena lokacija v Združenem kraljestvu. Pregled skoraj 63.000 oglasov je razkril, da jih je več kot polovica vsebovala več jasnih znakov trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja.
