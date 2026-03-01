Zaskrbljujoč porast spletnega suženjstva v Veliki Britaniji

Po ugotovitvah poročila, ki ga je predstavila britanska neodvisna komisarka za boj proti sodobnemu suženjstvu Eleanor Lyons, se spolno izkoriščanje žensk in deklet v Združenem kraljestvu vztrajno povečuje. Ključno vlogo pri tem imajo spletne platforme, ki pod krinko zakonite prostitucije in naročniških vsebin mladim obljubljajo hiter zaslužek, finančno neodvisnost in privlačen življenjski slog.

Poročilo, objavljeno v četrtek, po poročanju The Independent temelji na pričevanjih preživelih in analizi 62.900 oglasov na 12 spletnih straneh za prodajo spolnih storitev.

Pričevanja preživelih razkrivajo, da so bile številne v te dejavnosti zvabljene že kot zelo mlade študentke ali mladoletnice, pogosto s popusti, brezplačnimi računi ali celo z neuradnimi nasveti, da je to legitimen način odplačevanja študijskih obveznosti. Platforme naj bi študentkam prek univerzitetnega e-poštnega naslova ponujale brezplačne premium račune. Vstop, ki se sprva zdi prostovoljen, se je pri mnogih kmalu sprevrgel v popoln nadzor, poročilo namreč opozarja, da zvodniki ali kriminalne mreže prevzamejo upravljanje spletnih profilov, komunikacijo s strankami, denar in celo nastanitev.

Poročilo prav tako opozarja na širši družbeni premik, kjer se spolno izkoriščanje vse pogosteje predstavlja kot oblika opolnomočenja. Med izpostavljenimi primeri je preživela, ki se je spomnila "univerzitetnega priročnika", ki je promoviral prostitucijo kot način odplačevanja študentskih posojil.