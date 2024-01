UNRWA še vedno v negotovosti, Evropska komisija preučuje izplačila

Evropska komisija bo preučila nadaljnja izplačila Agenciji Združenih narodov za podporo palestinskim beguncem (UNRWA), pri čemer bo upoštevala preiskavo ZN o obtožbah, da so uslužbenci agencije sodelovali pri napadu na Izrael 7. oktobra lani. Do konca februarja sicer ni predvideno nobeno izplačilo UNRWA.

OGLAS

"Evropska komisija bo prihodnje odločitve o financiranju UNRWA sprejela v luči zelo resnih obtožb, povezanih z vpletenostjo uslužbencev UNRWA v sovražne napade 7. oktobra. Pri preučitvi zadeve bo upoštevala preiskavo, ki so jo napovedali Združeni narodi, in ukrepe, ki jih bodo sprejeli," so danes zapisali v Bruslju. Do konca februarja ni predvideno nobeno izplačilo tej agenciji ZN, so pojasnili. Zagotovili pa so, da bodo prek partnerskih organizacij še naprej zagotavljali humanitarno pomoč za Palestince v Gazi in na Zahodnem bregu.

UNRWA FOTO: AP icon-expand

V Komisiji ob tem pričakujejo, da bo agencija UNRWA pristala na revizijo neodvisnih zunanjih strokovnjakov, ki jih bo imenovala Evropska unija. Osredotočili se bodo na nadzorne sisteme, namenjene preprečevanju morebitne vpletenosti njenih uslužbencev v teroristične aktivnosti. Bruselj poleg tega pričakuje okrepitev oddelka agencije, pristojnega za notranje preiskave. Zahteva tudi čimprejšnji začetek preiskave vseh uslužbencev UNRWA, s katero bi potrdili, da niso sodelovali v napadih. Izraelske oblasti so agencijo obtožile, da je več njenih sodelavcev sodelovalo v napadih palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Iz agencije UNRWA so v petek sporočili, da so zaradi navedb Izraela odpustili več uslužbencev in uvedli preiskavo.

Financiranje UNRWA začasno ustavilo več držav Zaradi obtožb je financiranje začasno zaustavilo tudi več članic EU, med njimi Nemčija, Italija, Nizozemska, Avstrija in Finska. To je prav tako storilo več drugih zahodnih držav, kot prve ZDA, poleg njih pa še Velika Britanija, Avstralija, Kanada in Japonska. Japonska je sporočila, da je izjemno zaskrbljena zaradi domnevne vpletenosti sodelavcev agencije v teroristični napad na Izrael 7. oktobra lani. Agencija UNRWA je ob tem pozvala k preiskavi primera in ustreznim ukrepom, da bi lahko izpolnjevala svojo vlogo.

Humanitarna pomoč UNRWA FOTO: AP icon-expand