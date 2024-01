UNRWA vpletena v napad v Izraelu? Guterres zgrožen, zahteva hitro preiskavo

Združeni narodi so na spletu sporočili, da je vodja agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa obvestil o "izjemno resnih obtožbah, ki več zaposlenih agencije povezujejo z napadom 7. oktobra v Izraelu". Guterres se je nad novico o tem zgrozil, so zapisali, Lazzarinija pa da je prosil, naj zadevo čim hitreje preišče. Vodja agencije UNRWA je sporočil, da so preiskavo tudi že uvedli.

Generalni sekretar ZN se je o tem pogovoril tudi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom. Tudi slednji je izpostavil potrebo po čimprejšnji in temeljiti preiskavi. ZDA so sicer začasno ustavile dodatno financiranje agencije; ZDA so bile namreč leta 2022 največja država donatorka agencije z več kot 340 milijoni dolarjev. Je pa Blinken zadovoljen, da mu je sogovornik zagotovil "celovit in neodvisen" pregled UNRWA. Izpostavil je ključno vlogo agencije pri zagotavljanju življenjsko pomembne pomoči Palestincem.