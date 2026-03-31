Tujina

UNRWA zahteva preiskavo smrti skoraj 400 zaposlenih v Gazi

Ženeva, 31. 03. 2026 15.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Izraelsko uničenje v Gazi

Vodja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini je na svoji zadnji novinarski konferenci zahteval preiskavo smrti skoraj 400 sodelavcev agencije med vojno v Gazi. Dejal je, da je to vprašanje naslovil tako na države članice Združenih narodov kot tudi na njenega generalnega sekretarja Antonia Guterresa.

"Menim, da je treba oblikovati komisijo visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bo preiskala umore naših sodelavcev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Philippe Lazzarini novinarjem v Ženevi zadnji dan svojega mandata na čelu agencije.

Opozoril je, da je bilo v vojni na območju Gaze od oktobra 2023 ubitih "več kot 390 sodelavcev agencije". Številni so utrpeli hude poškodbe, zaradi katerih so invalidi, ali pa so jih samovoljno pridržali in mučili, je dodal.

Poudaril je, da bi morali preiskati tudi smrti drugih sodelavcev Združenih narodov med vojno v Gazi, kot tudi "obsežno uničenje prostorov UNRWA in Združenih narodov v Gazi".

Philippe Lazzarini na konferenci v Ženevi
Philippe Lazzarini na konferenci v Ženevi
FOTO: Profimedia

Opozoril je, da je UNRWA zaradi napadov Izraela ter zmanjšanja proračunskih sredstev in donacij na robu propada.

Pojasnil je, da je vprašanje ustanovitve preiskovalne komisije že naslovil na države članice ZN, kot tudi na njenega generalnega sekretarja Antonia Guterresa. Po njegovih besedah jih je vprašal, "kdaj bo napočil pravi čas za njeno ustanovitev, (...) glede na to, da je v tem kontekstu vse polarizirano". Opozoril je tudi, da bo imela komisija težje delo, čim več časa bo minilo.

Pogled na razrušeno Gazo z izraelske razgledne ploščadi
Pogled na razrušeno Gazo z izraelske razgledne ploščadi
FOTO: AP

Izrael je lani prepovedal delovanje UNRWA na svojih tleh, tudi na zasedenih palestinskih ozemljih, potem ko je nekatere njene zaposlene obtožil sodelovanja v napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 na Izrael. Napad je sprožil obsežne izraelske operacije na območju Gaze, v katerih je bilo do oktobra lani ubitih 72.000 Palestincev. ZDA, največji donator agencije, pa so po izraelskih obtožbah prekinile njeno financiranje.

UNRWA, ki jo je leta 1949 ustanovila Generalna skupščina ZN, nudi pomoč približno 5,9 milijona palestinskim beguncem. Upravlja zlasti zdravstvene centre in šole na zasedenih palestinskih ozemljih, v Libanonu, Siriji in Jordaniji.

ZN UNRWA Palestina Izrael preiskava

Hrvaška pisateljica prva na svetu prejela prelomno terapijo

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
