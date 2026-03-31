UNRWA zahteva preiskavo smrti skoraj 400 zaposlenih v Gazi

"Menim, da je treba oblikovati komisijo visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bo preiskala umore naših sodelavcev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Philippe Lazzarini novinarjem v Ženevi zadnji dan svojega mandata na čelu agencije.

Opozoril je, da je bilo v vojni na območju Gaze od oktobra 2023 ubitih "več kot 390 sodelavcev agencije". Številni so utrpeli hude poškodbe, zaradi katerih so invalidi, ali pa so jih samovoljno pridržali in mučili, je dodal.

Poudaril je, da bi morali preiskati tudi smrti drugih sodelavcev Združenih narodov med vojno v Gazi, kot tudi "obsežno uničenje prostorov UNRWA in Združenih narodov v Gazi".