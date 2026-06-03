Upad rezervacij za poletje, v Španiji že znižujejo cene

Turistične agencije v Španiji opažajo, da turisti odlašajo z rezervacijami in čakajo na ponudbe v zadnjem trenutku ali pa razmišljajo o dopustovanju doma zaradi visokih stroškov.
Po pisanju španskega časnika El Pais španski hoteli in agencije zdaj znižujejo cene, saj se skušajo izogniti ponovitvi lanskega scenarija, ko so rekordno visoke cene povzročile upad števila nočitev nemških in francoskih turistov.
Enotedenski dopust na španski obali v glavni poletni sezoni je zaradi nenehnega naraščanja cen v zadnjih petih letih postal že luksuz, piše časnik. Lani poleti so cene dosegle rekordno raven, pojavljali so se tudi primeri, ko so počitnice na Karibih, v Dominikanski republiki, skupaj z letalskim prevozom stale skoraj toliko kot počitnice na španskem otoku Menorca.
Podatki za letošnje leto pa kažejo na preobrat. Cene počitnic v Turčiji so se denimo zvišale za 35 odstotkov, v mehiški Rivera Mayi za 12,5 odstotka, v Dominikanski republiki za 3,5 odstotka, medtem ko na španskih destinacijah, kot so Gran Canaria, Majorka, Tenerife, Menorca in Mojacar, beležijo upad cen.
Kot piše El Pais, so k nižanju cen prispevale tudi spremenjene geopolitične in gospodarske razmere, ki so sledile začetku ameriško-iranskih spopadov. Dvig cene nafte, višja inflacija in dražje storitve po zaprtju Hormuške ožine so neposredno vplivali na odločitve turistov s treh največjih španskih ciljnih trgov – Velike Britanije, Nemčije in Francije, ki skupno predstavljajo 45 odstotkov turistov v Španiji.
Nemška vlada je znižala napovedi gospodarske rasti, predvsem zaradi močnega upada potrošnje, po ocenah analitikov pa v takšnih primerih mnogi turisti odlagajo nepotrebne nakupe in čakajo na ugodne ponudbe v zadnjem trenutku.
Maria Jose Aguilo, generalna sekretarka združenja hotelov na Majorki, popuste pripisuje agresivnim kampanjam turističnih agencij, da bi dosegle svoje cilje prodaje. "Upočasnitev rezervacij je še vedno prisotna na nemškem trgu, ki že leta upada, vendar je britanski trg zelo dinamičen, prav tako skandinavski, ameriški in kanadski trg. Tukaj ni znižanja cen. Na Majorki cene ostajajo stabilne ali se zvišujejo," je zatrdila.
Po drugi strani pa Albert Grau, partner v svetovalnem podjetju Cushman & Wakefield Hospitality, meni, da je padec cen morda odziv na zelo nestabilno mednarodno okolje. Zaradi tega opozarja, da bi se lahko razmere v prihodnjih tednih spremenile, če bodo pogajanja o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom uspešna ali če se bo Hormuška ožina ponovno odprla. V samo nekaj tednih bi lahko prešli od padajočih do naraščajočih cen, je opozoril Grau.
Da bo letošnja poletna turistična sezona specifična zaradi motenj v prometu in potovanjih, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, je v začetku julija opozoril tudi hrvaški minister za turizem Tonči Glavina, ki je nato pozval celoten turistični sektor na Hrvaškem, naj zniža cene za 10 do 20 odstotkov. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, turistični sektor pa bi moral po njegovi oceni zmanjšati pričakovanja. Njegove besede so sicer naletele na oster odziv turističnih delavcev.
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