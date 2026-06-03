Upad rezervacij za poletje, v Španiji že znižujejo cene

Turistične agencije v Španiji opažajo, da turisti odlašajo z rezervacijami in čakajo na ponudbe v zadnjem trenutku ali pa razmišljajo o dopustovanju doma zaradi visokih stroškov.

Po pisanju španskega časnika El Pais španski hoteli in agencije zdaj znižujejo cene, saj se skušajo izogniti ponovitvi lanskega scenarija, ko so rekordno visoke cene povzročile upad števila nočitev nemških in francoskih turistov.

Enotedenski dopust na španski obali v glavni poletni sezoni je zaradi nenehnega naraščanja cen v zadnjih petih letih postal že luksuz, piše časnik. Lani poleti so cene dosegle rekordno raven, pojavljali so se tudi primeri, ko so počitnice na Karibih, v Dominikanski republiki, skupaj z letalskim prevozom stale skoraj toliko kot počitnice na španskem otoku Menorca.

Podatki za letošnje leto pa kažejo na preobrat. Cene počitnic v Turčiji so se denimo zvišale za 35 odstotkov, v mehiški Rivera Mayi za 12,5 odstotka, v Dominikanski republiki za 3,5 odstotka, medtem ko na španskih destinacijah, kot so Gran Canaria, Majorka, Tenerife, Menorca in Mojacar, beležijo upad cen.