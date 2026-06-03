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Upad rezervacij za poletje, v Španiji že znižujejo cene

Madrid, 03. 06. 2026 09.04 pred 35 minutami 3 min branja 4

Avtor:
M.S.
Plaža na Majorki

Na nekaterih najbolj priljubljenih turističnih destinacijah v Španiji so začeli zniževati cene kot odgovor na upad rezervacij za čas vrhunca poletne sezone. Po pisanju španskih medijev gre za prvi tak korak od konca pandemije covida-19. Do zdaj so se namreč cene večinoma zviševale.

Turistične agencije v Španiji opažajo, da turisti odlašajo z rezervacijami in čakajo na ponudbe v zadnjem trenutku ali pa razmišljajo o dopustovanju doma zaradi visokih stroškov.

Po pisanju španskega časnika El Pais španski hoteli in agencije zdaj znižujejo cene, saj se skušajo izogniti ponovitvi lanskega scenarija, ko so rekordno visoke cene povzročile upad števila nočitev nemških in francoskih turistov.

Enotedenski dopust na španski obali v glavni poletni sezoni je zaradi nenehnega naraščanja cen v zadnjih petih letih postal že luksuz, piše časnik. Lani poleti so cene dosegle rekordno raven, pojavljali so se tudi primeri, ko so počitnice na Karibih, v Dominikanski republiki, skupaj z letalskim prevozom stale skoraj toliko kot počitnice na španskem otoku Menorca.

Podatki za letošnje leto pa kažejo na preobrat. Cene počitnic v Turčiji so se denimo zvišale za 35 odstotkov, v mehiški Rivera Mayi za 12,5 odstotka, v Dominikanski republiki za 3,5 odstotka, medtem ko na španskih destinacijah, kot so Gran Canaria, Majorka, Tenerife, Menorca in Mojacar, beležijo upad cen.

Polne plaže v Barceloni
Polne plaže v Barceloni
FOTO: Profimedia

Kot piše El Pais, so k nižanju cen prispevale tudi spremenjene geopolitične in gospodarske razmere, ki so sledile začetku ameriško-iranskih spopadov. Dvig cene nafte, višja inflacija in dražje storitve po zaprtju Hormuške ožine so neposredno vplivali na odločitve turistov s treh največjih španskih ciljnih trgov – Velike Britanije, Nemčije in Francije, ki skupno predstavljajo 45 odstotkov turistov v Španiji.

Nemška vlada je znižala napovedi gospodarske rasti, predvsem zaradi močnega upada potrošnje, po ocenah analitikov pa v takšnih primerih mnogi turisti odlagajo nepotrebne nakupe in čakajo na ugodne ponudbe v zadnjem trenutku.

Maria Jose Aguilo, generalna sekretarka združenja hotelov na Majorki, popuste pripisuje agresivnim kampanjam turističnih agencij, da bi dosegle svoje cilje prodaje. "Upočasnitev rezervacij je še vedno prisotna na nemškem trgu, ki že leta upada, vendar je britanski trg zelo dinamičen, prav tako skandinavski, ameriški in kanadski trg. Tukaj ni znižanja cen. Na Majorki cene ostajajo stabilne ali se zvišujejo," je zatrdila.

Španci opažajo, da se turisti letos za počitnice v tujini odločajo v zadnjem hipu.
Španci opažajo, da se turisti letos za počitnice v tujini odločajo v zadnjem hipu.
FOTO: AP

Po drugi strani pa Albert Grau, partner v svetovalnem podjetju Cushman & Wakefield Hospitality, meni, da je padec cen morda odziv na zelo nestabilno mednarodno okolje. Zaradi tega opozarja, da bi se lahko razmere v prihodnjih tednih spremenile, če bodo pogajanja o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom uspešna ali če se bo Hormuška ožina ponovno odprla. V samo nekaj tednih bi lahko prešli od padajočih do naraščajočih cen, je opozoril Grau.

Da bo letošnja poletna turistična sezona specifična zaradi motenj v prometu in potovanjih, ki jih je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu, je v začetku julija opozoril tudi hrvaški minister za turizem Tonči Glavina, ki je nato pozval celoten turistični sektor na Hrvaškem, naj zniža cene za 10 do 20 odstotkov. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, turistični sektor pa bi moral po njegovi oceni zmanjšati pričakovanja. Njegove besede so sicer naletele na oster odziv turističnih delavcev.

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španija počitnice poletje

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KOMENTARJI4

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Pajo_36
03. 06. 2026 09.39
Hrvaška desnica je od 1991 prodala vse , od industrije do kmetijstva, povzročila eksodus, samo od 2011-2021 pol miljona ljudi s mega koruptivno strankarsko klientelistično politiko. Gospodarstvo se mega naslanja na turizem, ki je zelo relativen. Slovenija je tukaj v veliki prednosti , ker ima heterogeno ekonomijo, zanimivo pa je, da po podatkih Eurostata za 2025 imamo v SLO večji promet za 6%, Hrvati samo 2,5%. K bomo jutri propadl ane?
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0 0
ACC0
03. 06. 2026 09.36
hotelirstvo in sobodajalstvo je delovno intenzivna panoga in ob visokih stroških prvizij spletnih platform (15%-20%) je težko pričakovati pocenitve. Strošek dela narašča, enako energenti in pralnice, ter podobno. Bruto cene so visoke, vendar profitabilnost ostaja nizka. Po odbitku davkov (DDV,DDPO, tur. takse) provizij, stroškov ostane maks 40% za sobodajalce, hoteli pa cca. 30%. Tako da znižanje do 20% je pač nerealno in se ne bo zgodilo.
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+1
1 0
Crazy_Horse
03. 06. 2026 09.31
kaj zdaj hočejo ali nočejo turiste !! enkrat protesti drugič vabila
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1 0
borjac
03. 06. 2026 09.13
Ne vem če bo Hrvaška nižale cene , kajti tisti 2 milijardi za nova letala morajo plačati ???
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1 1
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