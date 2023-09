'Upali smo, da bomo lahko storili čudež, a na dnu so nas čakale razbitine'

Svetovni mediji so bili junija preplavljeni z novicami o iskanju pogrešanega podvodnega plovila Titan, ki je s petimi potniki na krovu izginilo med potopom do razbitin Titanika. Za reševalno in iskalno akcijo so takrat stali posamezniki, ki vse do zadnjega niso izgubili upanja, da bodo plovilo naposled le našli in uspeli rešiti. "Načrtovali smo, da bomo peterico rešili z morskega dna. Morali smo premagati uro," se začetka iskanja spominjata reševalca Jesse Doren in Edward Cassano. A kljub začetnemu optimizmu je misijo na koncu čakala tragedija. "Smo profesionalci, a tudi mi smo potrebovali trenutek. To nas je prizadelo," so povedali.

Za Sky News sta spregovorila strokovnjak za globoko morje Jesse Doren in direktor podjetja za globokomorske raziskave Pelagic Research Services Edward Cassano, ki sta opisala trud reševalne in iskalne ekipe, ki je podvodno plovilo Titan mrzlično iskala kar štiri dni. Čez lužo so na tisti usodni dan praznovali dan očetov. Doren je z družino obiskal glasbeni koncert, ko je na ekranu telefona zagledal telefonsko številko neznanega klicatelja, a klica ni sprejel. Kmalu zatem pa ga je poklicala oseba, s katero je v preteklosti že sodeloval. "Je tvoje vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) pripravljeno za vožnjo? Morda bomo potrebovali pomoč," ga je vprašal. In le nekaj ur pozneje se je strokovnjak pridružil večdnevnemu iskanju izgubljenega Titana.

Pelagic Research Services je podjetje, specializirano za globokomorske raziskave. Upravlja z daljinsko vodenimi roboti (ROV), ki lahko dosegajo globine tudi več tisoč metrov pod površjem.

Podmornica podjetja OceanGate je izginila 18. junija, ko se je s petimi potniki na krovu skušala potopiti do razbitin Titanika, 3800 metrov pod gladino Atlantika. Na poslednjem potovanju Titana pa se je na njegovem krovu stiskalo pet potnikov: izvršni direktor družbe OceanGate Stockton Rush, britanski pustolovec Hamish Harding, francoski raziskovalec Paul-Henri Nargeolet ter oče in sin Shahzada in Suleman Dawoodo. Cena odprave je stala 250.000 dolarjev (dobrih 230.000 evrov) na osebo. Kljub izgubljenemu signalu s plovilom je tistega usodnega dne še vedno obstajalo upanje, da je trup podmornice ostal cel in da so potniki v njem preživeli. 19. junija so Doren in njegova ekipa pri Pelagic Research Services z opremo, ki jo sicer običajno premeščajo s tovornjaki, z dvema tovornima letaloma pohiteli v Kanado. 'Vedeli smo, da imamo samo eno možnost' Prvo vprašanje, ki jih je pričakalo na terenu, pa: "Koliko časa vam bo vzela mobilizacija?" Za to sicer običajno potrebujejo 12 ur, upali so, da bi lahko iskanje začeli že po osmih, naposled pa jim je celotno mobilizacijo uspelo vzpostaviti v zgolj šestih urah.

Direktor podjetja za globokomorske raziskave Pelagic Research Services Cassano je medtem za Sky News povedal, da so se želeli ob prihodu na kraj z opremo Odysseus čim prej spustiti v vodo. To pa je bil zapleten proces, ki je vključeval intenzivno koncentracijo in brezhibno timsko delo. Ob najdbi Titana so načrtovali, da bi z ROV-om plovilo pripeljali na globino 3000 metrov, kjer bi se reševalni ekipi pridružil še en robot, skupaj pa bi nato odplavali na površje. "Vsem je bilo jasno: če so tam, jih bomo izvlekli," je dejal. Da so z daljinsko vodenim robotom dosegli morsko dno, so potrebovali nekaj več kot dve uri. Štela je vsaka minuta.

Mislili so na ujete in na njihove družine, pa tudi na težave, ki bi se lahko pojavile med reševanjem. "Razmišljali smo o tem, kateri je najboljši način za izvedbo reševanja. Vedeli smo namreč, da smo časovno omejeni, vedeli smo, da je Titan velik predmet. In vedeli smo tudi, da imamo za reševanje le eno možnost." Stvari so morali delati hitro, a natančno in varno. Odkrili polje razbitin. Reševalna ekipa je obstala Naposled je reševalna podmornica Odysseus dosegla morsko dno. In reševalna ekipa je ob pogledu na polje razbitin obstala. Vedeli so namreč, kaj so našli, se spominja Cassano, direktor podjetja, ki je sodelovalo pri reševanju. Ameriške oblasti so ugotovile, da je plovilo med potopom utrpelo implozijo. Vseh pet ljudi na krovu je tako umrlo v trenutku. "Skupino so sestavljali profesionalci, a to nas je prizadelo. Potrebovali smo trenutek, da smo zares razumeli in razmislili, kaj to pomeni," je priznal Cassano. "Več dni sva verjela, da nam bo uspelo izvesti čudež," je dodal Doren, ki pa je ob tem dejal, da so bili njihovi občutki le bleda senca tistim, ki so jih občutili svojci umrlih.