'Upam, da boš umrla v Caivanu': Grožnje Melonijevi ob obisku mesta kriminala

Na jugu Italije Italiji je v zadnjem času prišlo do vala nasilja, najbolj pa so zagotovo šokirala posilstva, ki so se zgodila tako v predmestju Neaplja kot tudi v Palermu. V obeh primerih so bile žrtve mladoletne deklice, napadalcev pa je bilo več.

Neapelj in Caivano sta namreč ena izmed območij, ki jih je najbolj prizadela odločitev njene vlade, da zmanjša socialne prejemke prebivalcem. Gre za državljanski dohodek, ki je bil uveden leta 2019 in je dodelil mesečni dodatek za družine in posameznike z nizkimi dohodki ter brezposelne. Z novimi spremembami pa se prejemki ukinjajo vsem družinam, v katerih ni invalidne osebe, mladoletne osebe ali posameznika, starejšega od 65 let.

Vendar Melonijeve grožnje niso ustavile, prej nasprotno. Kljub temu se je odpravila v Caivano in dejala, da je nič ne bo ustavilo v boju proti kriminalu. "Tukaj nismo samo zato, da bi izrazili obsodbo in solidarnost, ampak tudi zato, da se zavežemo k odpravi problema," je poudarila na tiskovni konferenci v s kriminalom prežetem mestu.

"Priporočam vam, da ostanete doma, 160.000 družin je ostalo brez državljanskega dohodka in brez živil. Ste prepričani, da se boste iz Caivana vrnili domov?" se glasi le eno izmed številnih sporočil, s katerimi so na družbenih omrežjih pred obiskom poskušali ustrahovati Melonijevo. "Upam, da boš umrla v Caivanu," je bilo zapisano v drugem sporočilu.

Zagotovila je, da Caivano ni njen zadnji obisk. V Italiji je še veliko drugih krajev, podobnih temu, in obljubila je, da jih njena vlada ne bo zapustila, ko se bodo "žarometi medijev umaknili", navaja Euronews. Premierka je napovedala, da bo vlada v naslednjih mesecih ponovno usposobila športni center v Caivanu, ki je zdaj zapuščen in v zelo slabem stanju, ter povečala prisotnost policistov na tem območju. Več sredstev naj bi namenili tudi lokalnim šolam, ki bodo ostale odprte v popoldanskem času.

Grozovita posilstva v Caivanu in Palermu

Caivano, ki je znan kot mesto brez zakonov, se ni prvič znašel v središču pozornosti. Na tem območju je lokalna mafija dolga leta trgovala z mamili ter skrivala zaloge in orožje. Mesto je nekaj časa slovelo tudi kot "dežela požarov" in "trikotnik smrti" zaradi strupenih hlapov, ki so v zrak uhajali pri nezakonitem kurjenju odpadkov.

Lokalni mediji so poročali, da je skupina šestih najstnikov v zapuščenem skladišču v mestu, ki ga je nekoč uporabljala lokalna mafija Camorra, posilila dve deklici, stari 11 in 12 let, prebivalki območja. Večina nasilnežev je bila mlajša od 14 let, eden pa je bil star 19 let. Deklici naj bi bili podvrženi zlorabam šestkrat ali sedemkrat v roku nekaj mesecev.

V primeru skupinskega posilstva v Palermu, ki je prav tako v zadnjih dneh razburilo italijansko javnost, pa je bila mladoletnica žrtev sedmih moških, ki so jo zvečer zvabili v bližino osamljenega gradbišča in jo posilili. Po krutem dejanju so jo pustili na tleh. Posilstvo so dokumentirale kamere videonadzornega sistema, na katerih je bilo jasno videti dekle, ki jo držita dva moška, okoli nje pa je še ostalih pet. Moške so kasneje izsledili in jih pridržali.