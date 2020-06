Kitajske oblasti zaščitile ogrožene luskavce, ki se jih povezuje s koronavirusom

Kitajski časopis Health Times poroča, da so kitajske oblasti ogrožene luskavce odstranile z uradnega seznama živali, ki se uporabljajo v kitajski medicini. Država je že pretekli teden status zaščite te živali dvignila na najvišjo raven. Na podlagi te odločitve naj se luskavcev ne bi več lovilo za meso in luske.

Paul Thompson iz organizacije Save Pangolins je za BBC dejal, da je odločitev kitajskih oblasti prelomen trenutek za luskavce. Thompson upa, da bo naslednji korak uveljavitev novih predpisov in preoblikovanje potrošnikovega vedenja.

Katheryn Wise iz World Animal Protection je novico označila za "izjemno dobro". Kitajske oblasti je pozvala, naj zaščitijo tudi ostale divje živali, ki jih, tako kot luskavce, lovijo v divjini, nato pa jih v tesnih kletkah prodajajo na t. i. 'mokrih tržnicah'.

Majhni sesalci veljajo za eno najpogosteje tihotapljenih živali na svetu. V preteklem desetletju so jih po podatkih Svetovne zveze za zaščito narave (IUCN) v azijskih in afriških gozdovih polovili več kot milijon, večino pa prodali na Kitajskem in v Vietnamu. Luskavci so prekriti z luskami, ki žival ščitijo pred plenilci. Uporabljajo jih v ljudski kitajski medicini, čeprav je dokazano, da nimajo učinkov na zdravje. Meso luskavcev pa velja za specialiteto in se prodaja na črnem trgu. Zaradi nezakonitega lova vsem osmim vrstam luskavcev grozi izumrtje.