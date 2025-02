Upanje za ogroženo vrsto: po reševalni misiji se je izleglo več kot 30 žabic

Še vseeno pa to ni lahka naloga, saj so morali dvoživke varno prepeljati iz Čila v Združeno kraljestvo. Ne le, da gre za več kot 11.200 kilometrov dolgo pot, raziskovalci so morali tudi čez mukotrpen lov za drobnimi bitji. Odrasli samci žab so namreč veliki le tri centimetre.

Na pot so pripravili 52 žab, na koncu pa jih je v London po prizadevanjih naravovarstvenikov živalskega vrta prispelo 33. Ben Tapley, skrbnik za dvoživke v londonskem živalskem vrtu, je povedal, da gre za prelomni trenutek v njihovem delu. "Da bomo lahko zaščitili Darwinovo žabo pred uničujočim vplivom glive chytrid," je dodal.

"Uspešna vzgoja teh žabic je močan simbol upanja za to vrsto," je povedal in poudaril, da je neverjetno, kaj vse je mogoče doseči, če naravovarstveniki sodelujejo. "To je tudi kritičen opomnik o vlogi našega živalskega vrta za ohranitev vrste," pravi.