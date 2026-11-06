Upočasnitev proizvodnje Cybertrucka, več avtonomnih Cybercabov

"Tesla bo okoli sredine naslednjega leta v obratu Gigafactory Texas postopno zmanjševala proizvodnjo Cybertrucka, da se bo naredil prostor za povečano proizvodnjo Cybercaba," je na omrežju zapisal X Musk.
Lastnik Tesle ob tem ni povedal, ali bo podjetje proizvodnjo Cybertrucka preselilo v katerega od drugih obratov ali pa bo njegova proizvodnja povsem ukinjena. Ta futuristični poltovornjak se namreč proizvaja zgolj v omenjenem Teslinem obratu v zvezni državi Teksas, kjer izdelujejo še Model Y in avtonomni taksi Cybercab.
Tesla z oglatimi Cybertrucki iz nerjavečega jekla cilja na v ZDA zelo priljubljeni trg poltovornjakov, kjer tradicionalno prevladujejo vozila na bencinski pogon.
Cybertruck si je kljub svoji nenavadni podobi, ki je razdvojila javnost, pridobil skupino zvestih privržencev, vendar mu ni uspelo doseči množične prodaje, ki jo je ob predstavitvi vozila napovedoval Musk. Ta je prvotno napovedoval, da bo letna prodaja tega poltovornjaka sčasoma dosegla 250.000 enot, poroča poslovni medij CNBC.
Poltovornjak je bil prav tako predmet številnih vpoklicev in pritožb glede kakovosti izdelave.
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