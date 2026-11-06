Upočasnitev proizvodnje Cybertrucka, več avtonomnih Cybercabov

"Tesla bo okoli sredine naslednjega leta v obratu Gigafactory Texas postopno zmanjševala proizvodnjo Cybertrucka, da se bo naredil prostor za povečano proizvodnjo Cybercaba," je na omrežju zapisal X Musk.

Lastnik Tesle ob tem ni povedal, ali bo podjetje proizvodnjo Cybertrucka preselilo v katerega od drugih obratov ali pa bo njegova proizvodnja povsem ukinjena. Ta futuristični poltovornjak se namreč proizvaja zgolj v omenjenem Teslinem obratu v zvezni državi Teksas, kjer izdelujejo še Model Y in avtonomni taksi Cybercab.

Tesla z oglatimi Cybertrucki iz nerjavečega jekla cilja na v ZDA zelo priljubljeni trg poltovornjakov, kjer tradicionalno prevladujejo vozila na bencinski pogon.