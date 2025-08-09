Upokojenca v sporu zaradi kraje zemlje, ki jo je naruval krt

Če bi vam kdo govoril o tem, bi zagotovo mislili, da gre za šalo. V manjšem mestu na severovzhodu Nemčije se je končal sodni proces v primeru kraje krtine. Prav ste slišali – krtine. Obtoženi storilec je lani s travnika kradel zemljo, ki so jo naruvali krti. Pri tem ga je zalotil kmet, lastnik travnika. Med upokojencema je izbruhnil prepir in se kmalu zaostril. Tat je na njegovo nesrečo napadel kmeta, sicer trenerja borilnih veščin. Tat za napad ni bil obsojen, mu je pa sodišče naložilo globo za krajo krtine.