Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Upokojenca v sporu zaradi kraje zemlje, ki jo je naruval krt

Berlin, 09. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 11 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
4

Če bi vam kdo govoril o tem, bi zagotovo mislili, da gre za šalo. V manjšem mestu na severovzhodu Nemčije se je končal sodni proces v primeru kraje krtine. Prav ste slišali – krtine. Obtoženi storilec je lani s travnika kradel zemljo, ki so jo naruvali krti. Pri tem ga je zalotil kmet, lastnik travnika. Med upokojencema je izbruhnil prepir in se kmalu zaostril. Tat je na njegovo nesrečo napadel kmeta, sicer trenerja borilnih veščin. Tat za napad ni bil obsojen, mu je pa sodišče naložilo globo za krajo krtine.

spor nemčija krt sodišče
Naslednji članek

Putin prihaja v Ameriko, s Trumpom gresta na 'čudovito' Aljasko

Naslednji članek

Streljanje pri hotelskem bazenu v Budvi, 'Škaljarec' spet preživel

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
09. 08. 2025 08.10
A čigav je krt , sta se pa strinjala?
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
09. 08. 2025 08.09
To je lahko samo med Slovenci. Butale
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
09. 08. 2025 08.12
To se je zgodilo v Nemčiji.
ODGOVORI
0 0
Fery Zaka
09. 08. 2025 08.16
Ajej, ni lepo videti, kako pada funkcionalna pismenost med ljudmi. Pada kot kamen.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065