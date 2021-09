Upokojenci, ki so postali vplivneži, že prekašajo svoje mlajše kolege

Nikoli nisi prestar, da bi postal spletni vplivnež. To dokazuje vedno več upokojencev, ki so se šele nedavno naučili osnov družbenih omrežjih, zdaj pa po številu sledilcev že krepko prekašajo mlajše kolege. Od bodibilderske babice in 78-letnice, ki ponuja nasvete o ličenju, do ostarelih gejev, ki jim sledi celo Rihanna. Številni seniorji med influencerji so svojo slavo dobro vnovčili in podpisali pogodbe o oglaševanju najrazličnejših izdelkov. Želimo si navdihovati mlajše generacije, pravijo starostniki. Večina osivelih spletnih vplivnežev je svoj talent odkrila, ko je udarila pandemija.