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Upokojenec ugrabil štiriletnika in ga odpeljal v svoje stanovanje

Dunaj, 08. 08. 2026 12.55 pred dvema dnevoma 1 min branja 38

Avtor:
M.S.
Avstrijska policija

Z dvorišča stanovanjske stavbe na Dunaju je v petek popoldne nenadoma izginil štiriletni otrok. Stekla je intenzivna iskalna akcija, policisti pa so dečka uro po izginotju našli v stanovanju 72-letnega soseda. Ta je zaradi suma ugrabitve trenutno v priporu.

Otrok je bil na dvorišču skupaj s svojimi sorodniki, ko je nenadoma izginil. V iskanje dečka so se takoj vključili dunajski policisti. Kot je za agencijo APA povedal predstavnik policije Markus Dittrich, jim je pri iskanju štiriletnika pomagal drugi deček, ki je pogrešanega opazil na stopnišču.

Policisti so nato zaslišali otrokov glas v enem od stanovanj in na silo odprli vrata.

Deček, ki je po poročanju avstrijskih medijev v hudi psihološki stiski, je policistom povedal, da je na stopnicah srečal starejšega moškega, ki ga je proti njegovi volji odpeljal v svoje stanovanje. Policisti za zdaj ne izključujejo možnosti, da bi se lahko v stanovanju 72-letnega upokojenca zgodilo še kakšno kaznivo dejanje.

72-letni sosed se trenutno nahaja v priporu, motiv za njegovo dejanje pa še ni znan. Nadaljnjo preiskavo je prevzel urad dunajske kriminalistične policije.

dunaj avstrija ugrabitev
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KOMENTARJI38

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
08. 08. 2026 19.15
Družinska jeza. V resnici gre za družinski spor. Stari fotr je malega odpeljal na varno, medtem ko so se ostali kregali. Snaha je pa starega prijavila ugrabitve. Ženska družinska zloba.
Odgovori
+4
4 0
mmickica
08. 08. 2026 19.53
Od lje ti te informacije?
Odgovori
-1
1 2
Buča hokaido
08. 08. 2026 20.46
Kje si to prebral? V članku v Kronenzeitung nič takega ne piše, tudi v drugih medijih ne, recimo Fünf Minuten. Sem jih več prebrala.
Odgovori
-1
1 2
Buča hokaido
08. 08. 2026 20.48
Niso ga hitro našli, vsaj eno uro he bil pri ta starem.
Odgovori
-1
1 2
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 16.34
Dasna pdfilija
Odgovori
-3
4 7
patogen
08. 08. 2026 19.13
kronen iz Avstrije je objavil, da gre za bivšega socialista, volivca Srbske socialistične partije Slobe Miloševića.
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+1
2 1
daiči
08. 08. 2026 16.30
To je noro. Tstarmu zdrobit glavo.
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+2
3 1
Belištumf
08. 08. 2026 16.00
vi jih pa se imejte gole na plažah pa kampih...pa je za dolgo casa unicil.lajf enemu dečku,ker je bilo v stanovanju pestro glede na info iz Avstrije.
Odgovori
+2
5 3
patogen
08. 08. 2026 15.39
Čim je omenjeno, da je bil na dvorišču s širšo in ožjo rodbino, gre zelo verjetno za medrodbinske spore. Avtohtoni Avstrijci so druženje v širših rodbinah opustili že za časa Marije Terezije.
Odgovori
-3
4 7
Mio56
08. 08. 2026 16.34
od takrat naprej so tudi postali pristasi zapiranje lastnih otrok v klet in jim nardit otroke!
Odgovori
+3
5 2
patogen
08. 08. 2026 19.11
Genetske analize Balkana nakazujejo na med sorodstvena razmerja. Zato je značilnost Balkana plemenska privrženost.
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
08. 08. 2026 20.49
Tako kot Fritzl? Pa oni, k je imel Naraščajo zaprto osem let?
Odgovori
-1
0 1
tron3
08. 08. 2026 15.12
Trgovina z otroci!!!
Odgovori
+8
9 1
asdfghjklč
08. 08. 2026 15.05
4-letnika lahko vsak starček lada, če je pri močeh. Pa če ni vajen še idiotskih staršev, ki se doma kregajo vsakodnevno, žalijo ali tudi pretepajo, potem takemu otroku hitro daš straha. Zato nič takega, da ga je ubogal.
Odgovori
-4
3 7
Magnezij400
08. 08. 2026 14.51
Levičarji foto pub
Odgovori
-6
7 13
devlon
08. 08. 2026 15.04
desničarski heiderji
Odgovori
+2
10 8
kameni
08. 08. 2026 18.43
vprašaj logarja
Odgovori
+0
1 1
konc
08. 08. 2026 14.49
Eh ja, Evropa, ma kaj Evropa, celo človeštvo tone čedalje globje. Pametni ljudje so očitno skoraj izginili, ostala pa je polno pokvarjene nesnage, ki ni vredna, da dela senco na tem svetu.
Odgovori
+11
12 1
medusa
08. 08. 2026 14.39
Upokojenec gor ali dol.Ne gre za starca,ker so 72 letniki se kako pri moci in se je lahko izzivljal se pa se!!!
Odgovori
+8
11 3
cekinar
08. 08. 2026 14.35
Zakaj pa nič ne pišete o musarci in njeni tovarišici Viktoriji Krivolucki?kolko otrok je bilo tudi ugrabljenih po njunih navodilih in poslano v Rusijo na urjenje..?
Odgovori
-8
6 14
cirenij
08. 08. 2026 15.20
Se ti je utrgalo?
Odgovori
+4
8 4
Naiskreni
08. 08. 2026 14.24
Musl.i.m.a ns.ka kri.. njim je to dovoljeno od b.oga.. je rekel en pedoo... ostali pa se danes verjamejo. 🤣🤣 in mod.erator ce je musli.m.an prepov.edana beseda, zakaj potem oni zivijo tu? Bi smatral, da bi morali biti potem tudi oni prep.ovedani.. 🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
10 9
Naiskreni
08. 08. 2026 14.18
.
Odgovori
+3
4 1
devlon
08. 08. 2026 14.09
plišastega medvedka je hotu pokazat
Odgovori
+1
6 5
Nidani
08. 08. 2026 14.04
Fajmošter z nadurami?
Odgovori
+3
11 8
biggbrader
08. 08. 2026 14.13
Lgtbq...penzionist.
Odgovori
+0
9 9
devlon
08. 08. 2026 14.23
razjasni si pojme- lgbt zanimajo zreli moski in zenske
Odgovori
+7
11 4
kryptix
08. 08. 2026 13.43
Zelo tope razrahljane in zarjavele škarje pa...CAKA!
Odgovori
+10
14 4
Đokobatina
08. 08. 2026 13.40
Dejmo še negativne stavke, že tko je vse narobe po svetu. Ampak sej se ve, da gre po nareku ane
Odgovori
-4
6 10
medusa
08. 08. 2026 14.40
A te je strah?
Odgovori
+0
3 3
polnjenapaprika
08. 08. 2026 13.36
Avstrijski mediji poročajo da gre starega znanca po imenu Stanislav Bjelobrajdić torej južna braća
Odgovori
+18
20 2
Mio56
08. 08. 2026 16.36
Heroj Vukovarja? čist mozno.
Odgovori
-2
0 2
Slovenska pomlad
08. 08. 2026 13.34
Gorenak je jemal starejše
Odgovori
-2
11 13
Morgoth
08. 08. 2026 13.44
Ok, kletar...
Odgovori
-1
7 8
Buča hokaido
08. 08. 2026 13.27
Pa tako hvalite Avstrijo. Sami Fritzli povsod.
Odgovori
+9
18 9
the kop
08. 08. 2026 14.58
Oni imajo fritzle mi imamo pa baričeviče!!
Odgovori
+7
8 1
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