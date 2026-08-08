Upokojenec ugrabil štiriletnika in ga odpeljal v svoje stanovanje

Otrok je bil na dvorišču skupaj s svojimi sorodniki, ko je nenadoma izginil. V iskanje dečka so se takoj vključili dunajski policisti. Kot je za agencijo APA povedal predstavnik policije Markus Dittrich, jim je pri iskanju štiriletnika pomagal drugi deček, ki je pogrešanega opazil na stopnišču.

Policisti so nato zaslišali otrokov glas v enem od stanovanj in na silo odprli vrata.

Deček, ki je po poročanju avstrijskih medijev v hudi psihološki stiski, je policistom povedal, da je na stopnicah srečal starejšega moškega, ki ga je proti njegovi volji odpeljal v svoje stanovanje. Policisti za zdaj ne izključujejo možnosti, da bi se lahko v stanovanju 72-letnega upokojenca zgodilo še kakšno kaznivo dejanje.

72-letni sosed se trenutno nahaja v priporu, motiv za njegovo dejanje pa še ni znan. Nadaljnjo preiskavo je prevzel urad dunajske kriminalistične policije.