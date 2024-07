Na domu zabodli oblikovalca Rolls Roycea: osumljenec 22-letni Srb

74-letni Ian Cameron, sicer upokojeni oblikovalec pri Rolls Royceu, je bil 12. julija napaden in zaboden. Poškodbe so bile prehude in umrl je na licu mesta, poroča Guardian. Takoj so oblasti sprožile iskalno akcijo, in hitro so prišli na sled osumljencu. "Ugotovili smo identiteto osumljenca, jo preverili pri pristojnih organih in jo posredovali preiskovalcem bavarskega deželnega kriminalističnega urada," je sporočila policija.