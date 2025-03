Upokojeni boksar stopil na mesto talke in razorožil napadalca z nožem

Po kratkem prerivanju se je nato več varnostnikov vrglo na napadalca, ki mu zdaj grozi do 12 let zapora. Abdraim je dejal, da je ravnal instinktivno. Kot je povedal za lokalne medije, je bil nekoč borec, tekmoval je v borilnih športih, kot sta boks in kikboks, vendar je dodal, da je od tega minilo že veliko časa.

"Videl sem, da jo bo zabodel," je dejal Musa Abdraim . "Rekel sem mu, vzemi mene za talca namesto nje." Napadalec je na to pristal. Abdraim pa je zgolj čakal na pravi trenutek in nenadoma segel po nožu napadalca in mu ga iztrgal iz desne roke, piše New York Post .

Policija preiskuje dogodek, zaenkrat pa še ni znano, kakšen je bil motiv napadalca. "Policistom je rekel, da bo pritisnil gumb na telefonu in vse bo razneslo," je povedal Abdraim, ki je šel na letališče, da bi se srečal s sorodnikom. Kazahstanski organi pregona so potrdili, da osumljenca lahko čaka do 12 let zapora.

"Policisti so s pomočjo varnostnikov na letališču in državljana storilca razorožili in ga odpeljali v policijsko sobo," so sporočili policisti. Kazahstanski predsednik Kasim-Jomart Tokajev pa je že izjavil, da bo Musa Abdraim prejel državno medaljo za izjemen pogum.