Upokojeni papež Benedikt posvaril Frančiška: Celibat je ključnega pomena

Papež Benedikt XVI ., ki je z odstopom presenetil leta 2013 in tako postal prvi papež po skoraj 600 letih, ki se je za to odločil sam, je skupaj s kardinalom Robertom Sarahom napisal knjigo. V njej je pozval k ohranitvi celibata – spomnimo, pisali smo o tem, da v Vatikanu razmišljajo, da bi v amazonski regiji Južne Amerike v duhovništvo posvetili tudi poročene moške in tako omilili tamkajšnjo kadrovsko pomanjkanje klerikov.

Vatikan se na knjigo še ni odzval, tisti, ki dogajanje na Svetem sedežu zvesto spremljajo, pa so zaradi njegove intervencije presenečeni, saj naj ne bi bila v skladu s konvencijo. "Benedikt XVI. ni prekinil molka, saj k temu pravzaprav ni bil nikoli zavezan. Ampak gre za resno kršitev zaobljube," je za BBC komentiral Massimo Faggioli , zgodovinar in teolog z univerze Villanova. Papež Benedikt XVI. se je ob upokojitvi namreč zavezal k temu, da bo ostal "skrit pred svetom", kot razlog za to pa je navedel zdravje. Od takrat je sicer že večkrat delil svoje poglede v člankih, knjigah in intervjujih, pogosto pa so ti veliko bolj konzervativni od pogledov sedanjega papeža.

Njegove komentarje je za "neverjetne" označil tudi Joshua McElwee, novinar za časopis National Catholic Reporter. "Nekdanji papež, ki v javnosti govori o nečem, kar njegov naslednik trenutno tehta," je še dodal v tvitu.

Kakšno je ozadje?

Oktobra so se katoliški škofje z vsega sveta dobili na posebnem sestanku (sinodi), da bi govorili o prihodnosti Cerkve v Amazoniji. "Medtem ko potrjujemo, da je celibat darilo za Cerkev, je treba preučiti tudi možnost posvetitve starejših, morda domorodnih moških, ki so uveljavljeni v skupnosti in imajo stabilne, urejene družine. Tako bomo lahko v bolj oddaljenih regijah omogočili vzdrževanje krščanskega življenja," so med drugim zapisali v delovnem dokumentu, ki je izšel pred sinodo. Po koncu sestanka so izdali dokument, v katerem so to tudi predlagali. Za to so se zavzemali južnoameriški duhovniki, saj se soočajo z resnim kadrovskim pomanjkanjem.