Upokojeni policist, ki zbira stvari in jih podari tistim, ki jih potrebujejo

Namesto v smeti ali na bolšji trg neposredno do ljudi in to brezplačno. Vse od kosilnic, malih gospodinjskih aparatov do obešalnikov. Zamisel se je upokojenemu policistu porodila, ko je pospravljal po hiši in namesto, da bi zavrgel še uporabne stvari v smeti, se je odločil, da jih podari in osreči tiste, ki jih potrebujejo. Iz ene čistilne akcije je nastala trajnostna, zdaj uporabne reči pobira pri prijateljih in znancih, seznam stvari in dan, ko lahko ljudje pridejo ponje, pa objavlja kar preko spleta.