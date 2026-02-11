Upor domačinov na Pagu: investitor ogradil plažo

Krajani so se v ponedeljek spontano zbrali okoli gradbišča turističnega objekta na plaži v Šimunih na otoku Pag, ki ga je investitor Adria Lux Projekt ogradil. Prepričani so, da gre za samovoljno prilaščanje javne plaže, zato so sprožili peticijo, s katero zahtevajo ustavitev projekta. Zemljišče je pridobil investitor, ki ima vsa potrebna dovoljenja, piše Morski.hr. A krajani menijo: če je res vse po zakonu, potem s temi zakoni nekaj ni v redu, da dovoljuje takšen poseg v javno dobro. "Betonizacija in apartmanizacija sta uničili velik del obale, nista pa prinesli resničnega napredka lokalni skupnosti," so ogorčeni otočani.

Zemljišče že dlje časa buri duhove

Predsednik Občinskega sveta Šimuni, Marin Fabijanić, je spomnil, da je omenjeno zemljišče predmet dolgoletnega spora in upravičenega nezadovoljstva domačinov. Parcelo je pred desetletji v last dobil krajan kot nadomestno nepremičnino za parcelo, na kateri so zgradili nogometno igrišče v mestu Pag. Kot pojasnjuje Fabijanić, pa je krajan to parcelo zastavil pod hipoteko. Zaradi okoliščin menjave in morebitne gradnje na območju javne plaže so prebivalci že pred več kot 20 leti zahtevali sestanek s takratnim županom. Tudi pozneje so večkrat nasprotovali prostorskim načrtom, ki je predvideval gradnjo na delu, ki ga imajo krajani za javno plažo, od pristojnih pa zahtevali pojasnila. Hrvaško državno tožilstvo naj bi že pred dvema letoma sprožilo tudi preiskavo v zvezi s parcelo, a do danes rezultati te niso znani.

Župan Paga: Iščemo trajno rešitev

Novi župan Paga Stipe Žunić pravi, da so razmere v Šimunih resen problem, ki pa se "ni začel včeraj". "Gre za problem, ki traja že veliko dlje in ima svoje večplastno ozadje. Kot nekdo, ki želi rešiti ta problem, sem se najprej podrobno poglobil v zadevo, da bi ugotovil dejansko stanje in vse okoliščine, ki so privedle do trenutnega stanja," je njegovo izjavo navedel portal Morski.hr. Kot je poudaril, se bodo pri iskanju rešitev držali dveh načel: "spoštovanje zakona" in "zaščita pomorskega dobra". Po županovih besedah se bodo po tem, ko bodo ugotovili popolno sliko stanja na tej parceli, odločili, ali bodo šli v zamenjavo zemljišč za zaščito zelenega pasu, odškodnino ali kakšen drug model. "Dejstvo je, da je ta parcela skozi zgodovino, v različnih fazah in skozi več let, dobila različne možnosti gradnje," je pojasnil župan.

