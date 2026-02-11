Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Upor domačinov na Pagu: investitor ogradil plažo

Pag, 11. 02. 2026 14.22 pred 4 urami 3 min branja 27

Avtor:
K.H.
Ograjena plaža na Šimunih

Prebivalce Šimunov na Pagu je v ponedeljek presenetila ograja. Investitor je zaprl plažo in prebivalcem onemogočil dostop do nje. Krajani zahtevajo odgovore od pristojnih, župan pa zatrjuje, da bodo storili vse, da zaščitijo zeleni pas in pomorsko dobro.

Krajani so se v ponedeljek spontano zbrali okoli gradbišča turističnega objekta na plaži v Šimunih na otoku Pag, ki ga je investitor Adria Lux Projekt ogradil. Prepričani so, da gre za samovoljno prilaščanje javne plaže, zato so sprožili peticijo, s katero zahtevajo ustavitev projekta. Zemljišče je pridobil investitor, ki ima vsa potrebna dovoljenja, piše Morski.hr

A krajani menijo: če je res vse po zakonu, potem s temi zakoni nekaj ni v redu, da dovoljuje takšen poseg v javno dobro. "Betonizacija in apartmanizacija sta uničili velik del obale, nista pa prinesli resničnega napredka lokalni skupnosti," so ogorčeni otočani. 

Zemljišče že dlje časa buri duhove

Predsednik Občinskega sveta Šimuni, Marin Fabijanić, je spomnil, da je omenjeno zemljišče predmet dolgoletnega spora in upravičenega nezadovoljstva domačinov. Parcelo je pred desetletji v last dobil krajan kot nadomestno nepremičnino za parcelo, na kateri so zgradili nogometno igrišče v mestu Pag. Kot pojasnjuje Fabijanić, pa je krajan to parcelo zastavil pod hipoteko. 

Zaradi okoliščin menjave in morebitne gradnje na območju javne plaže so prebivalci že pred več kot 20 leti zahtevali sestanek s takratnim županom. Tudi pozneje so večkrat nasprotovali prostorskim načrtom, ki je predvideval gradnjo na delu, ki ga imajo krajani za javno plažo, od pristojnih pa zahtevali pojasnila. Hrvaško državno tožilstvo naj bi že pred dvema letoma sprožilo tudi preiskavo v zvezi s parcelo, a do danes rezultati te niso znani. 

Župan Paga: Iščemo trajno rešitev

Novi župan Paga Stipe Žunić pravi, da so razmere v Šimunih resen problem, ki pa se "ni začel včeraj". "Gre za problem, ki traja že veliko dlje in ima svoje večplastno ozadje. Kot nekdo, ki želi rešiti ta problem, sem se najprej podrobno poglobil v zadevo, da bi ugotovil dejansko stanje in vse okoliščine, ki so privedle do trenutnega stanja," je njegovo izjavo navedel portal Morski.hr

Kot je poudaril, se bodo pri iskanju rešitev držali dveh načel: "spoštovanje zakona" in "zaščita pomorskega dobra". Po županovih besedah se bodo po tem, ko bodo ugotovili popolno sliko stanja na tej parceli, odločili, ali bodo šli v zamenjavo zemljišč za zaščito zelenega pasu, odškodnino ali kakšen drug model. "Dejstvo je, da je ta parcela skozi zgodovino, v različnih fazah in skozi več let, dobila različne možnosti gradnje," je pojasnil župan. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodal je, da bo Mesto Pag z lastnikom zemljišča iskalo trajno rešitev, ki bo "v skladu z zakonom in jasnim načelom varstva pomorskega dobra". Kot je še poudaril, je osebno stopil v stik z investitorjem in da so se dogovorili, da bodo v naslednjih dveh tednih sklicali sestanek, na katerem bodo govorili o zakonskih možnostih reševanja situacije, vključno z možno menjavo parcel. 

Sedež podjetja Adria Lux Projekt s slovenskimi lastniki je v Zagrebu, nanje smo naslovili vprašanja in jih prosili za komentar. Odgovore še čakamo.

ograjena plaža šimuni pag

Nato začenja misijo Arktična straža, Rusija poslala opozorilo

Evropski parlament podprl 90-milijardno posojilo Ukrajini

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
11. 02. 2026 18.34
Me ne tangira, pravzaprav... v čem je problem?
Odgovori
0 0
Sir Oliver
11. 02. 2026 18.33
A v Portorožu pa ni ograjena plaža?
Odgovori
-1
0 1
Žmavc
11. 02. 2026 18.36
Je, samo je prost dostop.
Odgovori
+2
2 0
Plešemo
11. 02. 2026 18.33
Kaj ja z vrtnarsko uto Oz vilo od Turka a še stoji
Odgovori
0 0
Žmavc
11. 02. 2026 18.32
Prav je tako. Podpiram tak upor. Pri nas manjka tega. Premalo smo zavedni in agresivni, ko gre za take zadeve. Mi raje upognemo hrbet, da še par kubikov drv scepijo na naših plečih.
Odgovori
+5
6 1
Rožle Patriot
11. 02. 2026 18.27
.... LJ Ćarapan bi jih že nabrcal s svojo Alfa-Albatros vojsko ... !!!
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
11. 02. 2026 18.24
Nepomembna novica
Odgovori
-2
1 3
Vojko Kos
11. 02. 2026 18.46
Zakaj?! Pag je poletni dom velikega števila Slovencev!
Odgovori
+1
1 0
Bombardirc1
11. 02. 2026 18.23
Čudežna hrvaška za slovensko svečarijo, ja je, za brezvestne poslovneže s kradeze podporo. Navadni državljeni nimajo nič od tega.
Odgovori
-3
1 4
Delavec_Slo
11. 02. 2026 18.22
A tam dol tudi poročajo o C0 kanalu, pa o cd-jih na dolenskem!
Odgovori
+0
3 3
Vojko Kos
11. 02. 2026 18.47
Ne, ker Hrvati ne romajo v Ljubljano kot Slovenci na Pag!
Odgovori
0 0
kekec9999
11. 02. 2026 18.18
Članek se je pa vnel, kot bi se dogajalo sredi Kopra.
Odgovori
+3
3 0
Colgate
11. 02. 2026 18.18
Ima papirje in dovoljenja tako, da se dudeki lahko raztržejo
Odgovori
-3
3 6
mackon08
11. 02. 2026 18.29
Colgate če nimaš blage veze ne nabijaj. Obalni pas nekaj metrov ni od nikogar in ne smeš onemogočiti dostop do njega.
Odgovori
+2
4 2
klop12
11. 02. 2026 18.14
č eje slovenc lastnik, pol veš da je "legalno" zrihtal papirje
Odgovori
+1
3 2
Krošnja
11. 02. 2026 18.07
Prav je da ce je kaj narobe se na to opozori. Upam da ima vsa dovoljenja, plaza pa je se ve, javna
Odgovori
+2
3 1
patogen
11. 02. 2026 18.02
Domačini tam so iz drugačnega testa. Ograja ne bo dolgo stala. Pri nas bi.
Odgovori
+10
14 4
Pamir
11. 02. 2026 18.38
Ti tudi domaćine, nisi se integriral v slovensko družbo.
Odgovori
0 0
matjaz mravlak
11. 02. 2026 17.59
HA HA MOJA ZEMLJA IN ON ISCE TRAJNO RESITEV!! A JE FOLK CISTO NOR??
Odgovori
+4
4 0
antirepresija
11. 02. 2026 17.53
Nihce ne sme imeti pravice zagraditi plaze ob morju ,ker je to javno dobro.
Odgovori
+12
14 2
gmajna
11. 02. 2026 17.51
Varovalni pas ob morju je ustavna pravica javnega dobrega, pa če je Hrvat, Slovenc ali Butalc zakon je jasen je pa zadaj korupcija
Odgovori
+11
11 0
Beauceron1
11. 02. 2026 15.25
Tip ma vse papirje, torej lahko mirno zida. Ker ima vse črno na belem. Razen ce jih moti da je Slovenec
Odgovori
-15
5 20
Watch-Man X
11. 02. 2026 16.39
Že mene moti pa nimam nič s tem!!!!
Odgovori
+14
16 2
galeon
11. 02. 2026 16.55
Blebetaš v prazno. Hrvaška ima tako kot Slovenija morsko javno dobro, kjer je prepovedana kakršna koli gradnja v določenem pasu. Pa tudi če si lastnik ti ne pomaga nič. Če je tukaj dobil papirje je zagotovo korupcija zraven.
Odgovori
+18
19 1
kovanec
11. 02. 2026 15.24
Pravilno.
Odgovori
+5
6 1
Watch-Man X
11. 02. 2026 14.40
Tam se vsaj takoj gre raziskovati koker v Avstriji..V sloveniji nič ne bi mogli..
Odgovori
+9
11 2
Watch-Man X
11. 02. 2026 14.39
Takšni posegi so sporni....ker gre za območje ob morju...ki bi moralo ostati dostopno vsem. Tudi če ima investitor formalno dovoljenja, to še ne pomeni, da je odločitev pravična ali v javnem interesu. Obala je omejen naravni vir in del skupnega prostora lokalne skupnosti, ne zgolj priložnost za zasebni dobiček. Betonizacija in zapiranje dostopa domačinom dolgoročno škodita kraju, turizmu...kakovosti življenja. Če zakon omogoča ograjevanje območja, ki ga ljudje desetletja uporabljajo kot javno plažo, potem je očitno nekaj narobe z zakonodajo ali njenim izvajanjem.
Odgovori
+18
18 0
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
moskisvet
Portal
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
dominvrt
Portal
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
okusno
Portal
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Sladice za vsako astrološko znamenje
Sladice za vsako astrološko znamenje
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534