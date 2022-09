Upor libanonskih varčevalcev

V sredo je skupina varčevalcev vdrla v eno od bank v Bejrutu in zahtevala svoj denar. Vodila jih je Sali Hafiz , ki je med nezadovoljnimi Libanonci takoj postala prava zvezda. Uslužbencem je zagrozila z otroško pištolo in izročili so ji 13 tisoč dolarjev (13 tisoč evrov) - njenega - denarja. potrebovala naj bi za plačilo zdravljenje sestre, ki je zbolela za rakom.

Banke v Libanonu bodo v ponedeljek, torek in sredo ostale zaprte. Odločitev so sprejeli v strahu za varnost uslužbencev, potem ko se je v zadnjih dneh zvrstilo kar nekaj nasilnih incidentov besnih varčevalcev, ki so želeli zlepa ali zgrda priti do svojih prihrankov.

Danes se je zgodba ponovila v Bejrutu. "Ne bom odšel, dokler ne dobil svojih prihrankov. Poslovnež sem, plačati moram svoje zaposlene. Zahtevam svoje pravice," je v eni od bank denar zahteval Abed Subra, medtem ko ga je pred banko podpirala množica ljudi. Vztrajal je, da ne more voditi posla, če mu banka kljub 200 tisočakom prihrankov na mesec izplača le 200 evrov.

Isti dan je policija prav tako v Bejrutu prijela moškega, ki je na banki zahteval svoje prihranke.

V mestu Ghazieh 40 kilometrov južno pa sta v "akcijo" šla oče in sin. "Varčevalec je uspel priti do 19.200 dolarjev (evrov) svojih prihrankov in jih izročiti osebi, ki je čakala pred banko. Nato se je predal policiji," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedal neimenovan vir.

To je le nekaj incidentov, ki so nazadnje banke prisilila v zaprtje poslovalnic. Prihranki v tujih valutah so v libanonskih bankah že od leta 2019 zamrznjeni, na mesec lahko dvignejo le vsoto v protivrednosti 200 evrov. Težava je, ker večina Libanoncev varčuje v dolarjih, kar pomeni, da marsikdo kljub visokim prihrankom komaj pride skozi mesec.

Ukrep so sprejeli, potem ko so se razkrile razsežnosti libanonske likvidnostne krize, ki so jo nato še poslabšali epidemija covida-19, eksplozija v bejrutskem pristanišču in ameriške sankcije proti Siriji in Hezbolahu. Po ocenah Svetovne banke gre za najhujšo krizo od sredine 19 stoletja, ki je po podatkih Združenih narodov v revščino pahnila že 74 odstotkov prebivalstva.