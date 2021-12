Upor v tajskem zaporu: zahtevajo premestitev hudo bolnih s covidom v bolnišnice

Približno 400 zapornikov je zanetilo požar v zaporu Krabi, pri tem pa zahtevalo premestitev zapornikov s težjim potekom covida-19 v bolnišnice. Upor je izbruhnil v četrtek zvečer, potem ko so zaporniki začeli uničevati inventar, nato pa zanetili požar.

Oblasti so v zapor napotile približno 300 policistov. Ti so na zapornike streljali z gumijastimi naboji in tri ranili pri poskusu bega čez ograjo zapora. Podatkov o težje poškodovanih ni.

Po pogajanjih z zaporniki je nato pokrajinski guverner Putipong Sirimat pristal na premestitev 14 hudo bolnih na zdravljenje. Po vzpostavitvi miru so v zaporu izvedli testiranje na novi koronavirus in pri tem odkrili več kot 200 okužb.

Kljub trditvam oblasti, da so razmere v zaporu pod nadzorom, so v popoldanskih urah znova izbruhnili nemiri in nov požar. Tokrat je bilo poškodovanih 14 oseb.