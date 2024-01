Uporaba hidroksiklorokina med pandemijo morda povzročila 17.000 smrti

Študijo so objavili v znanstveni reviji Biomedicine & Pharmacotherapy. Raziskovalci pod vodstvom francoskega profesorja Jean-Chrisopheja Lege so pod drobnogled vzeli študije primerov iz Francije, ZDA, Belgije, Italije, Španije in Turčije med marcem 2020 in julijem 2020.

"Uporabo hidroksiklorokina so povezali z 11-odstotnim povečanjem stopnje umrljivosti v metaanalizi, naključnem preizkušanju," ugotavlja študija in navaja metaanalizo iz leta 2021, ki so jo raziskovalci uporabili za izračun števila smrti zaradi uporabe tega zdravila.

Število smrti zaradi uporabe hidroksiklorokina za zdravljenje covida-19 je bilo v Španiji ocenjeno na 1895, v Italiji na 1822, v Belgiji na 240 in v Franciji na 199. Skupaj s Turčijo in ZDA pa naj bi se ocenjeno število povzpelo tja do 17.000 smrti.