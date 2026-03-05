Uporaba izraza vegi burger bo v EU dovoljena

Evropski parlament je želel prepovedati, da bi se izrazi vegi burger ali veganska klobasa uporabljali za živila rastlinskega izvora. A so predlogu nasprotovali predvsem v nemški živilski industriji, saj je Nemčija največji trg za rastlinske nadomestne izdelke v Evropi, pa tudi nekateri okoljevarstveniki.
Parlament je zdaj pristal na kompromisni predlog, s katerim so izrazi za meso namenjeni izključno mesnim izdelkom in jih ni mogoče uporabljati za živila rastlinskega izvora.
Kot pravijo v Bruslju, dogovor med članicami EU in Evropskim parlamentom pomeni zmago za evropske živinorejce, ki menijo, da rastlinska živila, ki posnemajo meso, zavajajo potrošnike in ogrožajo njihov že tako težaven sektor.
"Sporazum predstavlja pomemben korak k pravičnejšim in bolj odpornim kmetijskim trgom," je dejala ciprska ministrica za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje Maria Panayiotou, katere država trenutno predseduje Svetu EU.
Prepoved uporabe izrazov, povezanih z mesom, je bila dogovorjena kot del obsežnega paketa novih ukrepov za zaščito kmetov po več mesecih sporov, med katerimi so kritiki dvomili o njeni uporabnosti.
