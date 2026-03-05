Uporaba izraza vegi burger bo v EU dovoljena

Evropski parlament je želel prepovedati, da bi se izrazi vegi burger ali veganska klobasa uporabljali za živila rastlinskega izvora. A so predlogu nasprotovali predvsem v nemški živilski industriji, saj je Nemčija največji trg za rastlinske nadomestne izdelke v Evropi, pa tudi nekateri okoljevarstveniki.

Parlament je zdaj pristal na kompromisni predlog, s katerim so izrazi za meso namenjeni izključno mesnim izdelkom in jih ni mogoče uporabljati za živila rastlinskega izvora.