Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Uporaba izraza vegi burger bo v EU dovoljena

Bruselj, 05. 03. 2026 20.39 pred 55 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Vegi burger

Svet EU in Evropski parlament sta se dogovorila o prepovedi uporabe izrazov, povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora. Izrazi, kot sta vegi burger ali veganska klobasa, bodo medtem dovoljeni še naprej, so sporočili iz Bruslja.

Evropski parlament je želel prepovedati, da bi se izrazi vegi burger ali veganska klobasa uporabljali za živila rastlinskega izvora. A so predlogu nasprotovali predvsem v nemški živilski industriji, saj je Nemčija največji trg za rastlinske nadomestne izdelke v Evropi, pa tudi nekateri okoljevarstveniki.

Parlament je zdaj pristal na kompromisni predlog, s katerim so izrazi za meso namenjeni izključno mesnim izdelkom in jih ni mogoče uporabljati za živila rastlinskega izvora.

Vegi burger
Vegi burger
FOTO: Shutterstock

Kot pravijo v Bruslju, dogovor med članicami EU in Evropskim parlamentom pomeni zmago za evropske živinorejce, ki menijo, da rastlinska živila, ki posnemajo meso, zavajajo potrošnike in ogrožajo njihov že tako težaven sektor.

Preberi še Bo izraz vegi burger prepovedan?

"Sporazum predstavlja pomemben korak k pravičnejšim in bolj odpornim kmetijskim trgom," je dejala ciprska ministrica za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje Maria Panayiotou, katere država trenutno predseduje Svetu EU.

Prepoved uporabe izrazov, povezanih z mesom, je bila dogovorjena kot del obsežnega paketa novih ukrepov za zaščito kmetov po več mesecih sporov, med katerimi so kritiki dvomili o njeni uporabnosti.

vegi burger izraz eu

Ujeti tuji državljani: evropske vlade pod pritiskom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
05. 03. 2026 21.32
seprav bo lahko tud pirov sladoled?:)
Odgovori
+1
1 0
Zmaga Ukrajini
05. 03. 2026 21.30
Skratka, spet so zmagali kapitalisti, torej denar. To se bo moralo nehati, sicer politika ni v službi ljudstva, ampak izključno v službi kapitala. In mimogrede,... izraz "veganska klobasa" je preprosto butast. To JE popolno zavajanje, ker marsikdo misli, če piše "bio", "eko", "vegansko", ... da je pa to bolj zdravo, res ekološko pridelano, in tako ali drugače zdravju koristno. Tudi 3D natiskano "meso" se ne bi nikoli smelo prodajati kot meso, ker to pač ni, pa čeprav vsebuje nek biološki material. In tudi strogo bi morali prepovedat gojenje hobotnic, ker jim to povzroča trpljenje. Se bodo že pomatrali in jih ulovili,... če pa je to pretežko, naj jih pa pustijo pri miru. In mimogrede, v sosednjem članku iz Fužinama,... a nismo Policije opremili z električnimi paralizatorji? A zdaj že postajamo Amerika, da kar direktno ustrelimo nekoga, ki "ogroža" policista? In ko sem že ravno tukaj,... še na kratko o trampljevi "štiritedenski vojni operaciji",... napovedujem, da se bo hudo zavlekla in bo tole, kar sicer mnogi imenujejo "epsteinova vojna", postala nov glavobol za riđota. V nobenem primeru ne bo trajala samo en mesec, pa ne glede na to, kako bo riđo nakladal, se lagal, da je "konec", itd. Ogrozil je Američane, ... najprej tiste na Bližnjem vzhodu, pričakovati pa je tudi kakšen "terorističen pozdravček" iz Irana na ameriških tleh. Skratka, zakuril je Bližnji vzhod, in miru pač ne bo prav kmalu. Modeli kot sta netanjahu in riđo, so rojeni vojni hujskači.
Odgovori
0 0
Soul
05. 03. 2026 21.40
Važno, da je vegansko. Vse ostalo je samo tumbanje v prazno.
Odgovori
0 0
Ricinus
05. 03. 2026 21.30
A lahko prosim prepovejo še izraz brezalkoholno pivo?
Odgovori
+3
3 0
Angelina145
05. 03. 2026 21.19
Kot da ima veze kako se kaj imenuje
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
zadovoljna
Portal
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
Vlada podaljšala shemo skrajšanega delovnega časa
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Kviz za prave F1 navdušence
Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
Seznam inavazivnih tujerodnih okrasnih rastlin
okusno
Portal
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551