Iranski raketni napad na letalski oporišči v Iraku, ki gostita ameriške in koalicijske vojake, je že obsodilo več držav. Nemška vlada je zavrnila tovrstno agresijo in pozvala k umiritvi razmer, iz Londona pa so sporočili, da je zaskrbljujoče poročilo o žrtvah. EU je napade označila za jasno zaostritev.

Odločilnega pomena bo zdaj, da se razmere ne zaostrijo še bolj, je poudarila nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer. Nemška vlada namerava namreč uporabiti vse kanale za umiritev razmer, ta poziv pa velja predvsem za Teheran, je dodala. Zahtevali bodo, da se 13 osrednjih držav v mednarodni koaliciji v boju proti Islamski državi čim prej sestane in posvetuje o nadaljnjih korakih. Ministrica je še potrdila, da v napadu ni bil ranjen noben nemški vojak. Pri vladi pa še razmišljajo o tem, ali bi iz Erbila umaknili del enot. Te so sicer že umaknili iz oporišča Tadžija.

Obsodbe napada so prišle tudi iz Londona. "Obsojamo napade na iraški vojaški oporišči, ki gostujeta koalicijo - tudi britanske sile," je dejal britanski zunanji minister Dominic Raab. Ob tem je opozoril, da so zelo zaskrbljujoča poročila o žrtvah in uporabi balističnih raket. Tudi britansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da med njihovimi vojaki - v Iraku jih je okoli 400 - ni žrtev. Evropska unija je medtem označila raketne napade za jasno zaostritev konfrontacije."Zadnji raketni napadi na letalski oporišči v Iraku, ki jih uporabljajo ameriške in koalicijske sile, med njimi evropske, so nov primer zaostrovanja in krepitev konfrontacije,"je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je pozvala h končanju nasilja. "Uporaba orožja se mora končati in oblikovati prostor za dialog," je dejala po izrednem zasedanju o krizi glede Irana. Von der Leynova je še zagotovila pomoč EU pri tem, kot je na primer ohranitev odnosov s številnimi akterji v regiji. Ob tem je poudarila, da še vedno verjamejo v iranski jedrski sporazum iz leta 2015. K umiritvi razmer je pozvala tudi Kitajska. "Nikomur ni v interesu zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu," so sporočili z zunanjega ministrstva. Po njihovem je rešitev v dialogu. Nad zaostritvijo razmer je zaskrbljen tudi avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. "Logika oko za oko ne vodi nikamor. Kar trenutno potrebujemo, je dialog," je dejal. Iz Kanade so medtem sporočili, da so vsi njihovi vojaki na varnem. Obrambni minister Harjit Sajjan je tvitnil, da spremljajo razmere in da bodo še naprej z vsemi ukrepi zagotavljali varnost njihovih pripadnikov. Nekaj od okoli 500 vojakov nameravajo sicer premestiti v Kuvajt.

