'Uporabil bom jedrsko orožje, če se bo Belorusija soočala z agresijo'

Gradnja objektov za shranjevanje orožja naj bi bila končana do 7. ali 8. julija, nato pa bi prišlo do končnega premeščanja orožja. Po besedah beloruskega voditelja, je že vse pripravljeno za namestitev. Pojasnil je, da je nekaj orožja že dobil ampak ne še vsega.

V začetku leta je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal načrtovano namestitev taktičnega jedrskega orožja kratkega dosega v moskovski sosedi in zaveznici Belorusiji, kar se je na splošno obravnavalo kot opozorilo Zahodu, ki je okrepil vojaško podporo Ukrajini. Lukašenko je dejal, da bo to orožje izključno pod nadzorom Moskve, zdaj pa si je očitno premislil.

"Iz Rusije smo dobili rakete in bombe," je potrdil in dodal, da je rusko jedrsko orožje, ki bo poslano v Belorusijo, trikrat močnejše od ameriških atomskih bomb, ki so bile leta 1945 odvržene na japonski mesti Hirošima in Nagasaki.

"Bog ne daj, da bi se moral danes odločiti za uporabo tega orožja, vendar ne bi okleval, če bi se soočili z agresijo," je dejal Lukašenko, ki je sicer znan po svojih drznih izjavah. Dodal je še, da se bo pred uporabo katerega koli orožja posvetoval s Putinom. "Poslušajte, če se bo začela vojna, ali mislite, da se bom oziral naokoli?" je dejal. "Dvignem telefon, in kjerkoli je, ga dvigne on," je poudaril Lukašenko za Putina. "Če pokliče, dvignem telefon kadar koli. Uskladiti začetek napada ni noben problem."