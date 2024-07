Uporniki Tuaregi v zasedi napadli in ubili več ruskih plačancev

Koalicija oboroženih skupin na severu Malija, kjer živijo predvsem Tuaregi, je sporočila, da je v bitki blizu meje z Alžirijo ubila več deset vladnih vojakov in ruskih plačancev iz skupine Wagner. Zasegli ali poškodovali naj bi tudi veliko količine opreme in orožja ter zajeli ujetnike.

Malijska vojska je sprva sporočila, da sta bila v napadu upornikov, v katerem so bili onesposobljeni tudi dve oklepni vozili in dva tovornjaka, ubita dva vojaka, deset pa jih je bilo ranjenih. A tuareški uporniki so drugače poročali, ubili in ranili naj bi več deset malijskih vojakov in ruskih plačancev. "Naše sile so v soboto odločno uničile sovražnikove vrste," je sporočil Mohamed Elmaouloud Ramadane, tiskovni predstavnik oboroženih skupin (CSP-PSD). Dodal je tudi, da naj bi se nekateri malijski vojaki in Wagnerjevi plačanci "predali tuareškim borcem". CSD-PSD je sporočila tudi, da so poškodovali helikopter ki je strmoglavil v Kidalu, a je malijska vojska zatrdila, da je helikopter strmoglavil med rutinsko misijo.

Tudi več ruskih vojaških blogerjev je poročalo, da je bilo v zasedi blizu alžirske meje ubitih najmanj 20 pripadnikov skupine Wagner. "V Maliju so bili ubiti uslužbenci skupine Wagner PMC, ki so se gibali v konvoju z vladnimi enotami ... Nekateri so bili ujeti," je povedal ugledni ruski vojaški bloger Semjon Pegov, ki uporablja ime War Gonzo. Trditve obeh strani sicer ni bilo mogoče neodvisno preveriti, poroča France24. Malijske oblasti so sicer dejale, da ruske sile niso Wagnerjevi plačanci, temveč inštruktorji, ki pomagajo lokalnim enotam z opremo, kupljeno v Rusiji, piše Al Jazeera. Sovražnosti so se začele že v četrtek v mestu Tinzaouatene, izbruhnili so obsežni spopadi med vojsko zahodnoafriške države in separatisti, potem ko je vojska sporočila, da je ponovno prevzela nadzor nad več okrožji. Mesto Tinzaouatene, kjer so spopadi najbolj intenzivni, je skoraj v celoti obkroženo z alžirskim ozemljem in je bilo v zadnjem desetletju že večkrat prizorišče drugih spopadov med separatističnimi silami in vojsko.

