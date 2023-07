Uporniški general se je razglasil za predsednika Nigra

V televizijskem nagovoru je general Tchiani pojasnil, da je oblast prevzel med drugim zaradi gospodarskih težav in korupcije v državi. "Naše obrambne in varnostne sile so se odločile končati režim, ki ga poznate," pa je na nacionalni televiziji dejal vojaški polkovnik Amadou Abdramane .

Predsednika države Mohameda Bazouma je v sredo v prestolnici Niamey pridržal del pripadnikov predsednikove garde, ki so nekaj ur pozneje sporočili, da bodo vse institucije v državi začasno ukinili in zaprli državne meje ter da bo v nočnem času do nadaljnjega veljala policijska ura.

Vojska je tuje države opozorila, naj se izognejo vojaškemu posredovanju, češ da bi to lahko imelo uničujoče posledice za Niger. EU je v odzivu zagrozila z ukinitvijo pomoči Nigru. "Vsaka kršitev ustavnega reda bo imela posledice za nadaljnje sodelovanje med EU in Nigrom, vključno s takojšnjo prekinitvijo vse proračunske podpore," je zapisano v izjavi 27-članskega bloka.

Mednarodna skupnost je obsodila poskus vojaškega udara v Nigru in pozvala k izpustitvi predsednika države Bazouma. K predsednikovi takojšnji izpustitvi so med drugim pozvali iz EU in ZN, slednji pa so tudi začasno ustavili humanitarne operacije v Nigru.

Vendar pa naj bi vodja ruske plačane skupine Wagner pohvalil državni udar in ga označil za zmagoslavje. "To, kar se je zgodilo v Nigru, ni nič drugega kot boj nigrskega ljudstva proti kolonizatorjem," naj bi dejal Jevgenij Prigožin na kanalu Telegram. Pojavljajo se tudi pomisleki o tem, s katerimi državami se bo novi voditelj povezal. Nigrski sosedi Burkina Faso in Mali sta se po nedavnem državnem udaru namreč usmerili proti Moskvi.

Niger je obsežna zahodnoafriška država v osrčju Sahela, dve tretjini njene površine pa prekriva puščava. Eno najrevnejših držav na svetu, ki meji na Mali, Burkino Faso, Nigerijo, Alžirijo, Libijo, Benin in Čad, pesti nasilje skrajnih islamističnih skupin, ki v državo vdirajo iz Malija in Nigerije ter izvajajo napade, delujejo pa tudi znotraj Nigra.