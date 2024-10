Uporniški 'poročnik Dan' med orkanom postal slaven, zdaj aretiran

Ameriški mediji so ga primerjali s poročnikom Danom, likom iz filma Forrest Gump, ki prav tako ni hotel s čolna med neurjem. Na koncu so ga policisti odpeljali v zavetišče, po mimohodu orkana pa se je takoj vrnil na jadrnico.

Kot poroča NBC News, pa je 54-letnik zdaj pristal v zaporu. Policisti so Malinowskega v četrtek opozorili, da njegova neregistrirana jadrnica predstavlja nevarnost za javno zdravje, saj nima naprave za odvajanje odplak. Ukazali so mu, naj zapusti Bayshore Linear Park, a 54-letnik navodil ni upošteval, zato so ga v petek odpeljali v zapor. Njegovo jadrnico so zasegli.

Malinowski je sicer stari znanec policije. Aprila 2022 so ga izpustili iz zapora, kjer je prestal enoletno zaporno kazen zaradi napada na policista. Slednjega je udaril v nos, poročajo ameriški mediji.