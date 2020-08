Uporniški vojaki v Maliju zajeli predsednika in premierja

V predsedniški palači v Maliju so uporniški vojaki zajeli predsednika države in premierja ter ju odpeljali v vojaško oporišče. Med prebivalci narašča jeza zaradi korupcije, slabega vodenja gospodarstva ter poslabšanja varnostnih razmer zaradi porasta džihadističnega in medverskega nasilja. Tam so tudi trije slovenski vojaki, vsi so na varnem.

Vojaki so upor začeli s strelskim spopadom in zavzetjem vojaškega oporišča v Katiju, 15 kilometrov od prestolnice Bamako. Uporniki so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali, da so predsednika države Ibrahima Boubacarja Keito in premierja Boubouja Cisseja prijeli v predsedniški palači v Bamaku in ju odpeljali v omenjeno oporišče. V središču Bamaka so nato oplenili vladna poslopja in podtaknili ogenj, poroča BBC.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za zdaj še ni jasno, koliko vojakov sodeluje v uporu. Po nekaterih navedbah naj bi le-tega sprožil spor zaradi plačila. Upor se je zgodil v času, ko se v državi krepijo pozivi k protestom z zahtevo po odstopu predsednika Keita, ki je bil za drugi mandat izvoljen leta 2018. Med prebivalci narašča jeza zaradi korupcije, slabega vodenja gospodarstva ter poslabšanja varnostnih razmer zaradi porasta džihadističnega in medverskega nasilja. Množice ljudi pod vodstvom populističnega imamaMahmouda Dicka so v zadnjih mesecih pozivale predsednika države k odstopu.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V Maliju tudi trije slovenski vojaki, vsi so na varnem Glavnina 14. kontingenta Slovenske vojske, ki deluje v mednarodni operaciji usposabljanja Evropske unije v Maliju, se je v Slovenijo začasno vrnila 15. aprila letos. Vodstvo misije se je v začetku meseca ob soglasju vseh držav udeleženk odločilo za začasno prekinitev vseh oblik usposabljanja in se osredotočilo na omejitev širjenja koronavirusa na misiji. Sprejelo je preventivne in zaščitne ukrepe, med katere spada začasna vrnitev glavnin kontingentov v njihove domovine. Polkovnik Marjan Sirk, načelnik Oddelka za odnose z javnostmi Generalštaba Slovenske vojske, je za 24ur.com povedal, da so v Maliju trenutno trije slovenski vojaki. Eden je v Bamaku, dva pa v Koulikoru, 59 km severovzhodno od Bamaka. Z njimi so v stiku in sporočili so, da so na varnem. To, kar se dogaja, ni usmerjeno proti pripadnikom mednarodnih enot, so še povedali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke