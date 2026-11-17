Donald Trump je v ponedeljek dejal, da ne bi imel nič proti, če bi se Jensen Huang vrnil na položaj. S tem se je pridružil skupini podpornikov kampanje z imenom "Bring Jensen Back" (Vrnite Jensena), ki zahteva, da uprava podjetja ponovno imenuje nekdanjega direktorja, medtem ko poteka notranja preiskava. Podporniki menijo, da so Huanga odstavili brez ustreznega postopka. Med najglasnejšimi zagovorniki njegove vrnitve je Elon Musk, ki opozarja, da bi lahko Nvidia zaradi njegovega odhoda izgubila pomembne poslovne dogovore. Po njegovih besedah so bili številni posli sklenjeni na podlagi osebnega zaupanja v Huanga, ne zgolj na podlagi pisnih pogodb. Podporo mu je izrazil tudi izvršni direktor Epic Games Tim Sweeney. Šef OpenAI Sam Altman se o morebitni vrnitvi ni želel neposredno izreči, je pa Huanga označil za svojega vzornika. Huang je odstopil prejšnji četrtek, potem ko so v javnost prišle informacije o njegovih dveh zunajzakonskih razmerjih. Eno od njiju naj bi imel z Alice Huang, nekdanjo direktorico singapurskega podjetja za podatkovne centre Megaspeed, drugo pa z vodilno uslužbenko Nvidie, ki naj bi bila v neposredno podrejenem položaju. Po poročanju Financial Timesa naj bi se nekdanji direktor s svojimi zaupniki že pogovarjal o možnosti vrnitve, vendar uprava podjetja te možnosti za zdaj ne obravnava. Njegov predstavnik navedb ni želel komentirati.

Jensen Huang in Alice Huang v Tajpeju maja 2025 FOTO: Profimedia

Afera je sprožila tudi vprašanja o nacionalni varnosti ZDA in morebitnem posrednem dostopu Kitajske do naprednih čipov podjetja Nvidia. Alice Huang naj bi bila povezana s singapurskim podjetjem Megaspeed, prek katerega bi lahko potekali posli z naprednimi polprevodniki. Kitajska je obtožbe, da je vohunka, zavrnila. Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI naj bi po Trumpovih besedah preiskoval razmerje med nekdanjim direktorjem in Huangovo. Huang bo moral o zadevi pričati tudi pred ameriškim kongresom, med drugim pred odborom za Kitajsko v predstavniškem domu, kjer bodo preverjali, ali je afera kakor koli ogrozila nacionalno varnost ZDA. Trump je ocenil, da ni ogrozil ameriške varnosti, in dodal, da mu verjame, ko pravi, da ni vedel, da je bila njegova nekdanja partnerka domnevno vohunka. Dogajanje se odvija v času zaostrovanja tehnološkega rivalstva med ZDA in Kitajsko. Trumpova administracija je namreč v ponedeljek napovedala dodatne omejitve pri izvozu naprednih čipov v podatkovne centre v tujini. Podjetja v Singapurju, na Tajskem, v Maleziji, Indoneziji in Braziliji bodo morala za izvoz najnaprednejših čipov pridobiti posebna dovoljenja. Washington želi tako preprečiti, da bi kitajska podjetja do ameriške tehnologije dostopala prek podatkovnih centrov v tretjih državah in se s tem izognila obstoječim izvoznim omejitvam.

Donald Trump FOTO: Profimedia