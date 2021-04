Bagerist, ki je reševal Ever Given, vendarle dobil plačilo za nadure

Abdulah Abdul Gavad in ekipa delavcev sta več dni in noči v marcu neutrudno reševala nasedlo tovorno ladjo Ever Given. Kljub požrtvovalnemu trudu pa za opravljene nadure sprva ni prejel plačila. Vodilni v njegovem podjetju so kmalu po tem, ko je informacija zakrožila v javnosti, vendarle pohiteli s plačilom za marljive delavce.

Abdul Gavad je za Business Insider povedal, da je najprej moral iz izkopanega blata narediti improvizirani blatni most, da se je lahko približal ladji in jo začel reševati. Povedal je še, da je bila situacija precej resnejša, kot je bilo možno sklepati po šaljivih objavah na družbenih omrežjih.

"V resnici sem bil zelo prestrašen, saj bi se ladja lahko nagnila v eno ali drugo stran. Če bi se nagnila v mojo in se prevrnila, bi to pomenilo 'na svidenje, jaz, in na svidenje, bager'."

Po ocenah vodilne svetovne zavarovalne in pozavarovalne skupine Lloyd's je blokada ustavila prevoz 9,6 milijarde dolarjev (preračunano okoli 8,15 milijarde evrov) vrednega tovora dnevno. Zaradi blokade se je podražila tudi nafta, vendar so njene cene takoj po sprostitvi prometa začele padati.