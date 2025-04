WEF preiskuje Schwaba: obtožbe o finančnih in etičnih kršitvah

A kot je poročal Wall Street Journal , naj bi odstop spodbudila odločitev upravnega odbora, da razišče obtožbe, ki so se pojavile na račun Schwaba in njegove soproge.

Nekdanji in aktualni zaposleni pri WEF naj bi v anonimnem pismu med drugim zapisali, da je Schwab sredstva WEF porabljal za zasebne masaže v hotelskih sobah. Opozorili so tudi na Schwabov odnos do žensk. V času njegovega vodenja organizacije naj bi primeri spolnega nadlegovanja in diskriminacije ostali neraziskani in nesankcionirani, očitke povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Njegova soproga Hilde, ki je bila prav tako zaposlena pri WEF, pa naj bi sredstva organizacije neupravičeno porabljala za luksuzna potovanja.

V WEF so za ameriški časnik potrdili, da so sprožili preiskavo. V prvem odzivu po Schwabovem odstopu so sicer izpostavili njegove "izjemne dosežke" v 55-letni zgodovini Svetovnega gospodarskega foruma, ki vsako leto za teden dni v švicarskem letovišču Davos združuje svetovne politične in poslovne voditelje.

Schwab je očitke o kakršnihkoli nepravilnostih zanikal. Upravnemu odboru naj bi zagrozil s tožbo, če bodo preiskavo nadaljevali.

Kljub temu se je upravni odbor v nedeljo sestal na izredni seji, kjer so člani preiskavo podprli, Schwab pa je dan pozneje odstopil.