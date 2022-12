Upravnik zapora, ki je vodil 'klub posiljevalcev', krivdo zanika

Nekdanji upravnik kalifornijskega zapora Ray J. Garcia je obtožen, da je med letoma 2019 in 2021 zlorabil najmanj tri zapornice. Zlorabe so se zgodile v zaporu, a zunaj vidnega polja kamer. Prav zaradi tega je Garciin odvetnik prepričan, da obtoženemu sodišče ne more dokazati krivde. Na sodišču je že pričalo več žensk, ki so dejale, da so sprva verjele v ljubeznivo naravnanost upravnika, a da se je ta kasneje spremenila in postala veliko bolj predatorska. Številne si kasneje po zlorabi niso upale spregovoriti, saj so se bale, da se jim bo upravnik maščeval. A če bo Garcii krivda dokazana, mu grozi do 15 let zapora.

Ray J Garcia je po besedah oblasti zapornicam, ki so ga privlačile, laskal in jih zasipal s komplimenti ter jim obljubljal predčasne izpustitve ali premestitve v objekte z nižjo stopnjo nadzora, poroča britanski Guardian. Sčasoma pa je nekdanji zaporni upravnik ženske odpeljal v tiste dele zapora, za katere je vedel, da so zunaj vidnega polja nadzornih kamer, jih prisilil v spolni odnos ter posnel njihove gole fotografije. A kljub temu so se nekatere zapornice odločile spregovoriti in razkriti grozote, ki so jih prestale v zveznem zaporu FCI Dublin. Temu so po razkritju nadeli ime 'klub posiljevalcev'. Nekdanji upravitelj je bil po začetku FBI preiskave in pregledu telefona, na katerem so preiskovalci odkrili gole fotografije nekaterih žensk v zaporu, suspendiran, kasneje pa se je upokojil. icon-expand Ray J Garcia FOTO: AP Poleg Garcie so zlorabe zapornic obtoženi še štirje drugi delavci v zavodu za prestajanje kazni. Obtoženi so kršitve zakona, ki prepoveduje spolne stike med zaporniškimi delavci in zaporniki. Pred sodnika pa je prvi stopil 55-letni nekdanji upravitelj. A ker naj bi se dejanja zgodila ravno na mestih, ki jih nadzorne kamere niso uspele posneti, Garciev odvetnik James Reilly meni, da nekdanjega upravnika ne morejo obsoditi. Garcia se je glede golih fotografij sicer izgovarjal, da jih je posnel, ker bi lahko imele zapornice na sebi droge. Garcia je torej svojo krivdo v primeru, ki je šokiral ameriško javnost, zanikal, a trije drugi obtoženi so krivdo priznali. Še enemu naj bi se sojenje začelo prihodnje leto. Več žensk je pričalo proti Garcii, da so sprva verjele v ljubeznivo naravnanost upravnika, a da se je ta kasneje spremenila in postala veliko bolj predatorska. Številne si kasneje o njegovih dejanjih niso upale spregovoriti, saj so se bale, da se jim bo upravnik maščeval. Če bo 55-letnik obsojen, mu grozi do 15 let zapora. Eden od uradnikov zapora James Theodore Highhouse, ki je krivdo priznal, je prejel sedemletno kazen, a se je pritožil, da je ta pretirana. Sedemletna kazen je namreč, kot je izpostavil, več kot dvakrat večja od tiste, ki jo priporočajo zvezne smernice.