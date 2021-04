Ura, ki se je ustavila med cunamijem na Japonskem pred desetimi leti, spet začela biti

Skoraj deset let je bila ura, ki je visela v templju Bunshun Sakano, spomin na dan, ko je sila narave skoraj uničila njegovo skupnost. Ura, ki naj bi bila stara približno 100 let, je po potresu in cunamiju, ki je 11. marca 2011 prizadel severovzhodno obalo Japonske in zahteval več kot 18.000 življenj, prenehala biti.

V tempelj Fumonji, ki leži nekaj sto metrov od obale v Yamamotu, mestu v prefekturi Miyagi, ki jo je cunami močno prizadel, so neusmiljeno butali valovi, prizaneseno je bilo le stebrom in strehi templja. Sakano, glavni menih budističnega templja, je uro rešil, jo očistil in navil vzmet, a kazalci niso hoteli delovati. Nato je 13. februarja letos – le nekaj tednov pred deseto obletnico katastrofe – isto regijo prizadel nov močan potres, ki so ga seizmologi označili za popotresni potres marčevskega iz leta 2011.