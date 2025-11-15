Njuna ljubezen bo ponovno oživela: ura in pismo Isidorja in Ide na dražbi

Ljubezenska zgodba Isidorja in Ide Straus, potnikov na Titaniku, bo oživela na dražbi, kjer bo na voljo njegova žepna ura in njeno pismo. Ura, ki mu jo je podarila žena, se je ustavila ob 2.20, ko se je Titanik potopil.

Zbiratelji se pripravljajo na dražbo, kjer naj bi žepna ura Isidorja Strausa, enega najbogatejših potnikov na Titaniku, dosegla milijon funtov (dobrih milijon in 133 tisoč evrov), poroča BBC. Ura je prenehala delovati ob 02:20, ko se je Titanik potopil po trčenju z ledeno goro 14. aprila 1912. Strausovo truplo so našli nekaj dni po katastrofi. Med osebnimi predmeti je imel uro znamke Jules Jurgensen iz 18-karatnega zlata. Andrew Aldridge iz dražbene hiše Henry Aldridge & Son v Wiltshiru je poudaril, da ura pripoveduje Isidorjevo zgodbo. Straus in njegova žena Ida sta bila med 1500 umrlimi. Poleg ure bo naprodaj tudi pismo, ki ga je Ida napisala na ladji, za katero se pričakuje, da bo doseglo vrednost 150.000 funtov (približno 170.000 evrov). Ura in pismo zbujata veliko mednarodno zanimanje in naj bi postala med najdražjimi prodanimi predmeti s Titanika.

Isidor in Ida Straus FOTO: Profimeda icon-expand

Ljubezen, ki je kljubovala smrti: zgodba Isidorja in Ide

Usoda Isidorja Strausa, nemškega poslovneža, politika in solastnika slovite veleblagovnice Macy's v New Yorku, je postala simbol žrtvovanja in neomajne ljubezni. Aldridge je pojasnil, da sta bila Isidor in Ida "zelo znan newyorški par" in mnogi ju prepoznajo iz filma Jamesa Camerona, kjer se starejši par objema, medtem ko ladja tone – to sta Isidor in Ida. Posebej ganljiv je podatek, da je Ida v usodni noči odklonila mesto v rešilnem čolnu, ker ni želela zapustiti svojega moža, rekoč, da bo raje umrla ob njegovi strani. Njena trdna odločitev in nesebična predanost poudarjajo globino njune medsebojne vezi. Idino truplo žal niso nikoli našli, kar dodaja še eno tragično dimenzijo tej ganljivi zgodbi.

Žepna ura se je ustavila točno ob 02:20, to je trenutek potopa Titanika.

Po tragediji so Isidorjevo žepno uro vrnili njegovi družini. To je začetek edinstvene poti predmeta, ki je prehajal iz generacije v generacijo. Njegov prapravnuk, Kenneth Hollister Straus, se je odločil, da zgodovinskemu artefaktu povrne nekdanji sijaj, in tako je bila ura obnovljena. Zdi se, da je bila ta ura intimno darilo Ide možu, saj so na njej vgravirane Strausove inicialke.

Titanik FOTO: Profimedia icon-expand

Idino pismo na dražbi

Poleg legendarne žepne ure se bo na dražbi znašel tudi še en izjemno redek delček zgodovine: pismo Ide Straus, ki ga je napisala med plovbo na Titaniku. V tem ročno napisanem sporočilu Ida opisuje neverjetno razkošje, ki je prevladovalo na krovu. Z navdušenjem je zapisala: "Kakšna ladja! Tako ogromna in tako veličastno opremljena." Pismo, označeno z žigom "TransAtlantic 7", kar pomeni, da je bilo oddano v poštnem uradu Titanika in nato poslano s kopnega v Queenstownu na Irskem, ko je ladja tam naredila kratek postanek.

Dražbena hiša poudarja, da je njuna zgodba "vrhunska ljubezenska zgodba", ki "uteleša ameriške sanje".