'Ura sodnega dne': človeštvo je le 90 sekund stran od apokalipse

Skupina Bulletin of Atomic Scientists je v torek objavila svojo letno oceno, kako blizu koncu je človeštvo. In kaj je letos zaznamovalo njihovo oceno? Zagotovo jedrska grožnja zaradi vojne v Ukrajini, pa tudi številne naravne katastrofe, povezane s podnebjem, nevarnost umetne inteligence in seveda vojna na Bližnjem vzhodu.

"Že lani smo izrazili povečano zaskrbljenost ter uro sodnega dne premaknili na 90 sekund do polnoči. Človeštvo je bilo najbližje globalni katastrofi do takrat," je po poročanju AP Newsa dejala izvršna direktorica skupine Bulletin Rachel Bronson. "Tveganja iz lanskega leta pa se z nezmanjšano vrednostjo nadaljujejo tudi letos," je dodala.

Vse od leta 1947 zagovorniška skupina z uro simbolizira potencial in verjetnost, da bodo ljudje storili nekaj, kar bi uničili človeštvo. Po koncu hladne vojne je bilo do polnoči kar 17 minut. V zadnjih nekaj letih je skupina zaradi hitrih globalnih sprememb z minut prešla na odštevanje sekund.

Uro bi sicer lahko zavrteli nazaj, še pravi skupina, a le če bi voditelji in narodi sodelovali. Posebej pa so pri tem izpostavili močnejše države, vključno z Združenimi državami, Kitajsko in Rusijo, ki imajo za to največ zmogljivosti za to.