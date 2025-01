'Ura sodnega dne': človeštvo še nikoli tako blizu lastnemu uničenju

Sekund, ki nas sodeč po "uri sodnega dne" ločijo do apokalipse, je vse manj. Desetletja star mednarodni simbol neprofitne organizacije Bulletin of Atomic Scientists letos kaže le še 89 sekund do polnoči. Po oceni jedrskih znanstvenikov človeštvo še nikoli ni bilo bližje lastnemu uničenju.

Znanstveniki so uro bližje polnoči zaradi vojne v Ukrajini zadnjič premaknili leta 2023. Takrat je t. i. ura sodnega dne kazala 90 sekund do polnoči. Lani so kazalci obstali na enakem mestu, letos pa se je znova zgodila sprememba. Človeštvo se je premaknilo še sekundo bližje dokončni katastrofi za človeštvo. Polnoč na t. i. uri sodnega dne predstavlja hipotetično globalno katastrofo, glasilo Bulletin of Atomic Scientists pa vsako leto januarja poda mnenje o tem, kako blizu je svet tej katastrofi, kar je predstavljeno s številom minut ali sekund do polnoči.

Jedrski znanstveniki, združeni v navedeno neprofitno organizacijo, svojo oceno podajo na podlagi spremljanja groženj, ki jih povzroča človek, in se pri določanju ure osredotoča na tri glavna področja nevarnosti - jedrsko tveganje, podnebne spremembe in tehnologije. Letos so seznamu dodali tudi potencialne nevarnosti razvijajočih se tehnologij, kot je umetna inteligenca, je v svojem glasilu zapisala organizacija. 'Nadaljevanje sedanje poti je določena oblika norosti' Nekdanji predsednik Kolumbije in Nobelov nagrajenec za mir Juan Manuel Santos, ki je bil poseben gost ob letošnji namestitvi ure, je kot korak človeštva v napačno smer izpostavil odstop ZDA od pariškega podnebnega sporazuma in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pod vodstvom novega predsednika Donalda Trumpa.