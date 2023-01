'Ura sodnega dne je alarm za celo človeštvo'

Tokrat so jo nastavili na 90 sekund do polnoči, predvsem, a ne izključno zaradi ruske invazije na Ukrajino in povečanja možnosti jedrske vojne. Na novi čas so vplivale tudi nenehne grožnje, ki jih prinašata tako podnebna kriza kot tudi razpad svetovnih institucij, potrebnih ravno za zmanjševanje tveganj, ki so povezana z naprednimi tehnologijami in biološkimi grožnjami, kot je denimo covid-19.

Ura sodnega dne je simbolična številčnica, ki jo od leta 1947 upravlja direktorska uprava revije Bulletin of the Atomic Scientists na Univerzi v Chicagu. Na številčnici ure je prikazan čas v minutah do polnoči, kjer polnoč predstavlja uničenje človeštva.

Sivan Kartha, znanstvenik in član odbora Bulletin, je pojasnil, da so se leta 2022 po vsem svetu zgodili ekstremni dogodki, povezani s podnebno krizo, vključno z uničujočimi poplavami, sušami in rekordnimi temperaturami. "Ob še vedno naraščajočih emisijah se vremenski ekstremi nadaljujejo in jih še bolj pripisujemo podnebnim spremembam."

Kot posebej zaskrbljujoče so izpostavili tudi precejšnje povečanje jedrskih zmogljivosti Kitajske, okrepljeno testiranje raket v Severni Koreji, vse večje zmogljivosti Irana za bogatenje urana in razvoj arzenala v Indiji.

"V času, ko je bil ta čas v veljavi, je bilo treba izvesti naslednje ukrepe: Živimo v času nevarnosti brez primere in ura sodnega dne odraža to realnost. 90 sekund do polnoči je najbližje katastrofi, kot je kdaj koli bila, in to je odločitev, ki je naši strokovnjaki ne sprejemajo zlahka. Vlada ZDA, njene zaveznice v Natu in Ukrajina imajo na voljo številne poti za dialog. Voditelje pozivamo, naj izkoristijo te poti v največji možni meri, da bi uro zavrteli nazaj," je dejala dr. Rachel Bronson, predsednica in izvršna direktorica organizacije Bulletin of the Atomic Scientists.

Mary Robinson, prva ženska predsednica Irske in nekdanja visoka komisarka ZN za človekove pravice je opomnila, da je "ura sodnega dne alarm za celotno človeštvo".

"Smo na robu prepada. Vendar naši voditelji ne ukrepajo dovolj hitro in v zadostnem obsegu, da bi zagotovili miren planet, predvsem primeren za življenje." Dodala je, da sicer vemo, kaj nam je storiti, od zmanjšanja emisij ogljika do krepitve pogodb o nadzoru orožja, vendar manjka politična volja. Po njenih besedah moramo to čim prej spremeniti, če želimo preprečiti katastrofo.

Ura se je največ od polnoči, 17 minut, oddaljila leta 1991 ko sta ameriški predsednik George Bush in njegov sovjetski kolega Mihail Gorbačov podpisala Pogodbo o zmanjšanju strateškega orožja.