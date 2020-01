Ura sodnega dne: svet se nahaja 100 sekund do polnoči

Leto je okrog in t.i. ura sodnega dne je še bližje polnoči. Do konca sveta nas tako loči le še 100 sekund. To je hkrati tudi prvič, da so se kazalci pomaknili znotraj dveh minut do apokalipse. Gre seveda za simbolično uro, ki jo od leta 1947 vzdržujejo znanstveniki iz odbora The Bulletin of Atomic Scientists.

Odbor, ki ga sicer sestavlja tudi 13 dobitnikov Nobelove nagrade, je uro nastavil bližje polnoči zaradi nevarnosti, povezanih z delovanjem človeka, kot sta jedrska grožnja in pospešeno globalno segrevanje. Kot so sporočili znanstveniki, se je možnost apokalipse, ki bi jo lahko povzročil človek, glede na lansko leto povečala. "Normalizirali smo zelo nevaren svet, v katerem obstajata visoki nevarnosti jedrskega spopada in podnebnih sprememb," je na konferenci za medije dejal Robert Rosner, predsednik odbora za znanost in varnost. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zadnji premik kazalcev ure sodnega dne se je zgodil leta 2018, ko je Bulletin uro nastavil dve minuti oziroma 120 sekund do polnoči. S tem pa je po oceni odbora človeštvo prišlo najbližje svojemu koncu po letu 1953, ko je bil svet še v nevarnem obdobju hladne vojne in grozečega spopada med jedrskimi silami. V letu 2019 se ura ni premaknila, so pa znanstveniki kot največje nevarnosti omenjali kibernetske napade, oboroževalno tekmo in seveda podnebne spremembe.