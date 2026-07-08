Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Macron spet z očali, albanski premier v supergah, Litva z značko 'Klub 5 %'

Ankara , 08. 07. 2026 16.12 pred 59 minutami 2 min branja 25

Avtor:
N.L.
Emmanuel Macron s sončnimi očali na vrhu Nata

Voditelji članic zveze Nato so se zbrali v Ankari, kjer razpravljajo o glavnih izzivih zavezništva. Na sporedu je bilo tudi uradno fotografiranje vseh visokih političnih predstavnikov. Za nekaj smeha pred resnimi pogovori je tokrat poskrbel albanski premier, ki je na oder prišel v belih supergah, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je znova, tudi v notranjih prostorih, nosil sončna očala. Generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja je navdušila tudi značka "Klub 5 odstotkov", ki jo je ponosno nosil litovski predsednik.

Dvodnevni vrh, ki ga gosti predsednik Turčije Recep Tayyip Erdogan, se je v torek začel z večerjo, ki so se je udeležili tudi soprogi in soproge voditeljev. Uradnejši del je sledil danes, ko sta Erdogan in generalni sekretar Nata Mark Rutte najprej posamično sprejela vse voditelje, nato je sledila še uradna skupinska fotografija.

Slovenski premier Janez Janša je na fotografiji v prvi vrsti skrajno desno ob španskem premierju Pedru Sanchezu.

Veliko pozornosti je sicer požel francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se je v javnosti spet pojavil s sončnimi očali, ki jih ni snel niti v notranjih prostorih.

Z znamenitimi aviatorskimi sončnimi očali se je v javnosti prvič pojavil v začetku leta v Davosu. Takrat je bil razlog poškodovana krvna žilica v očesu, podobno je bilo tudi ob njegovem obisku vojaške baze Istres januarja. Očala si je kasneje med govorom snel in pokazal svoje krvavo desno oko. Ali je tudi tokrat to razlog, da očala nosi tudi v Turčiji, še ni znano.

Okrvavljeno oko Macrona v začetu leta.
Okrvavljeno oko Macrona v začetu leta.
FOTO: AP

Ko so se voditelji na odru še postavljali v tri vrste za uradno fotografiranje, pa je Rutteja nasmejal albanski premier Edi Rama, ki je na srečanje prišel obut v bele Adidas superge. Te so v prvi vrsti med ostalimi črnimi elegantnimi čevlji še posebej izstopale.

Rutte je kasneje na bele superge albanskega kolega pokazal tudi s prstom, ko jih je v smehu pokazal ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki pa jih je pogledal brez posebnega odziva in je pogled kmalu usmeril nazaj proti kameri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Litva se je na vrhu Nata pohvalila, da je članica "kluba 5 %". Država bo namreč že letos ob Poljski, Latviji, Estoniji in Grčiji dosegla, da bodo za obrambo namenili pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je zato na vrhu že ponosno nosil majhno značko "klub 5 %". Nad njo je bil očitno navdušen tudi generalni sekretar Nata Rutte.

Voditelji članic zveze Nato na vrhu v Ankari sicer razpravljajo o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljnji podpori Ukrajini.

Preberi še Janša o obljubah Natu, Ukrajini pa napovedal več milijonov vojaške pomoči

Napad na bavarski srednji šoli: najmanj dve osebi huje ranjeni

Streljanje zaradi drog? Policisti našli kilogram marihuane, kokain, naboje ...

24ur.com Novo mednarodno priznanje za Danila Türka
24ur.com 'Enotni v viziji, zvesti svojim načelom': Orban, Janša, Trump
24ur.com Slovenska desnica kritična, podpredsednik Parlamenta: Bravo, Pirc Musarjeva!
24ur.com Macron Melonijevi šepetal v uho, ta zavijala z očmi
24ur.com Janša dobil spominsko ploščo pred ukrajinskim parlamentom
24ur.com 'Jaz sem šef', Melonijeva, cigareti, kitajski avti, Trump in Macronova ura
24ur.com Golob po Trumpovi zmagi: Veselimo se sodelovanja. Janša: Slovenija je naslednja
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tinko22
08. 07. 2026 17.08
Janša bogi tam čisto na koncu nekje na sliki, celo albanski premier v supergah je imel boljšo foto pozicijo :-) So mu jo zrihtali strici iz ozadja ;-)
Odgovori
+1
2 1
Fourty Six
08. 07. 2026 17.08
Ta cirkus nas stane zelo veliko.
Odgovori
+0
1 1
Borec21
08. 07. 2026 17.07
Maškare v vsem sijaju ni čudno da vse razpada....
Odgovori
+1
2 1
Tinko22
08. 07. 2026 17.05
A bomo zdaj financirali 2 % BDP za modra očala :-) :-) da bomo varni pred napadi zombijev :-)
Odgovori
+2
3 1
hondica
08. 07. 2026 17.02
Očala so ​Henry Jullien Pacific S 01 Doublé Or
Odgovori
-1
0 1
berger 2
08. 07. 2026 16.59
Iskra LJ. Praviš. da "zeleni narki " - očitno misliš Zelenskega - stalno grozi Rusiji !!! A si zamešal Rusi so napadli Ukrajino, Ukrajina se samo brani. Putin bi lahko vsak moment končal vojno, če bi umaknil svojo vojsko iz Ukrajine. Ne pozabiti Rusija se je pogodbeno obvezala da bo " ščitila Ukrajino v zameno se je Ukrajina odrekla atomskemu orožju. Ne samo, da ne brani Ukrajine , celo sama jo je napadla. Toliko o tem, koliko je vredna Putinova beseda
Odgovori
-3
1 4
Rudar
08. 07. 2026 17.13
To njima ni jasno, ne se trudit.
Odgovori
0 0
Tinko22
08. 07. 2026 16.57
Verjetno je preveč posnifal in mu je žilica v oku poknila, zato je moral to pred Trumpom zakamuflirat:-)
Odgovori
+0
1 1
Šumsko voče
08. 07. 2026 16.56
Sami luzeri na kupu
Odgovori
+3
4 1
Vojko Kos
08. 07. 2026 16.55
Naš revček pa na obrobju. 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
3 2
kick.your-ass
08. 07. 2026 16.54
Ne utrujajte nas s tem zborom. Ne gremo v vojno za kapitaliste in tuje interese
Odgovori
+6
7 1
Janez23
08. 07. 2026 16.54
Pustite reveža Macrona, žena ga tepe. Saj je to aprila že Trump povedal kako grdo ravna z njim, zagotovo mu je CIA dala podatke, Trump si to ni izmislil. V Vietnamu ga je kar na letalu tik pred sprejemom udarila direkt na uč.
Odgovori
+2
4 2
patroljub
08. 07. 2026 16.53
Hja, Macron jih je od svoje mladenke spet dobil po nosu.
Odgovori
+5
6 1
trac
08. 07. 2026 16.53
Lahko bi izbral vsaj taka očala, da sogovornik ne gleda sam sebe.
Odgovori
+3
3 0
AndJusticeForAll
08. 07. 2026 16.52
Janša na sliki gleda desno in si misli: "oh ko bi se le lahko slikal ob tebi Trump moj"
Odgovori
+2
5 3
obožeobože
08. 07. 2026 16.51
Donald vas je uštel Janšo je Golob "namočil" tako da je tiho kot mucek.
Odgovori
+1
3 2
presnet
08. 07. 2026 16.46
No, saj kravate so imeli tudi v različnih živih barvah. Tudi protokol ni več, kar je bil. Samo še kruha in iger se grejo.
Odgovori
+9
10 1
Bozje oko
08. 07. 2026 16.45
Litva - značka 5% pa zmaga! Ta tovarišija ve kaj dela? Dvomim, sicer ne bi poslušali Trumpa, Zelenskega, Rutteja in podobnih, ki jim gre za naš denar.....
Odgovori
+6
8 2
YouRangMyLord
08. 07. 2026 16.43
Albanski premier faca - kdo mu bo odrejal, kakšne čevlje naj nosi - morda pa ima težave s stopali in rabi udobno obutev, ni jih čez udobne superge. Kaj se bo tlačil v neke pološčene čevlje, tisti časi so mimo. Drugače pa - spet se zabavajo , pijejo in se nažirajo za naš EU denar.
Odgovori
-1
8 9
presnet
08. 07. 2026 17.07
Obstajajo temni udobni čevlji, primerni takšnim dogodkom, ni opravičila ne za te superge ne tistega otročaja, ki je s prstom kazal nanj.
Odgovori
+2
2 0
Mean Cat
08. 07. 2026 16.43
🤡
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
Portal
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke
Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke
zadovoljna
Portal
Po razhodu s hrvaško estradnico ujet v družbi nove lepotice
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
vizita
Portal
Ljudje z dolgo življenjsko dobo imajo teh 5 navad
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
cekin
Portal
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
moskisvet
Portal
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763