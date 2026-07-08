Macron spet z očali, albanski premier v supergah, Litva z značko 'Klub 5 %'

Dvodnevni vrh, ki ga gosti predsednik Turčije Recep Tayyip Erdogan, se je v torek začel z večerjo, ki so se je udeležili tudi soprogi in soproge voditeljev. Uradnejši del je sledil danes, ko sta Erdogan in generalni sekretar Nata Mark Rutte najprej posamično sprejela vse voditelje, nato je sledila še uradna skupinska fotografija.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Vrh zveze Nato v Ankari AP

Vrh zveze Nato v Ankari Profimedia



Slovenski premier Janez Janša je na fotografiji v prvi vrsti skrajno desno ob španskem premierju Pedru Sanchezu. Veliko pozornosti je sicer požel francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se je v javnosti spet pojavil s sončnimi očali, ki jih ni snel niti v notranjih prostorih.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Emmanuel Macron s sončnimi očali na vrhu Nata Profimedia

Emmanuel Macron s sončnimi očali na vrhu Nata Profimedia

Emmanuel Macron s sončnimi očali na vrhu Nata Profimedia

Emmanuel Macron s sončnimi očali na vrhu Nata Profimedia

Emmanuel Macron s sončnimi očali na vrhu Nata Profimedia









Z znamenitimi aviatorskimi sončnimi očali se je v javnosti prvič pojavil v začetku leta v Davosu. Takrat je bil razlog poškodovana krvna žilica v očesu, podobno je bilo tudi ob njegovem obisku vojaške baze Istres januarja. Očala si je kasneje med govorom snel in pokazal svoje krvavo desno oko. Ali je tudi tokrat to razlog, da očala nosi tudi v Turčiji, še ni znano.

Okrvavljeno oko Macrona v začetu leta. FOTO: AP

Ko so se voditelji na odru še postavljali v tri vrste za uradno fotografiranje, pa je Rutteja nasmejal albanski premier Edi Rama, ki je na srečanje prišel obut v bele Adidas superge. Te so v prvi vrsti med ostalimi črnimi elegantnimi čevlji še posebej izstopale.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Bele superge albanskega premierja na vrhu Nata Profimeda

Bele superge albanskega premierja na vrhu Nata Profimeda

Bele superge albanskega premierja na vrhu Nata Profimeda





Rutte je kasneje na bele superge albanskega kolega pokazal tudi s prstom, ko jih je v smehu pokazal ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki pa jih je pogledal brez posebnega odziva in je pogled kmalu usmeril nazaj proti kameri.

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Litva se je na vrhu Nata pohvalila, da je članica "kluba 5 %". Država bo namreč že letos ob Poljski, Latviji, Estoniji in Grčiji dosegla, da bodo za obrambo namenili pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Litovski predsednik Gitanas Nauseda je zato na vrhu že ponosno nosil majhno značko "klub 5 %". Nad njo je bil očitno navdušen tudi generalni sekretar Nata Rutte.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Značka "Klub 5 %" Profimedia

Značka "Klub 5 %" Profimedia

