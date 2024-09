V Avstriji zmagali svobodnjaki, v parlament vstopa tudi koroška Slovenka

Rezultat za svobodnjake je glede na začasne končne izide, ki jih je objavilo avstrijsko notranje ministrstvo, skoraj enak, kot so ga stranki napovedovale prognoze ob zaprtju volišč. Gre za njihovo prvo zmago na parlamentarnih volitvah in obenem najboljši rezultat doslej. Svojo podporo so glede na izid izpred petih let okrepili za kar 13 odstotnih točk, prav tako največ doslej.

Pred tem so svobodnjaki najboljši rezultat dosegli na parlamentarnih volitvah leta 1999, ko so pod vodstvom Jörga Haiderja osvojili nekaj manj kot 27 odstotkov. So pa zmagali že na letošnjih evropskih volitvah, dobili so več kot četrtino glasov.

"Odprli smo vrata novi dobi," je med proslavljanjem zmage podpornikom dejal vodja FPÖ Herbert Kickl in napovedal, da bodo sedaj skupaj pisali novo poglavje avstrijske zgodovine.