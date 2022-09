Uradni izidi v Italiji potrdili prevlado desnice v obeh domovih parlamenta

Največ glasov je dobila stranka Bratje Italije, in sicer 26 odstotkov. Njena koalicijska partnerica Liga je po uradnih podatkih dobila 8,8 odstotka glasov, druga članica koalicije, Naprej, Italija, pa 8,1 odstotka. V desni koaliciji je še manjša krščansko-demokratska stranka, ki je dobila odstotek glasov. Skupaj so tako stranke desnice dobile 43,8 odstotka glasov, pretvorjeno v poslanske sedeže pa to pomeni, da bodo imele v obeh domovih večino.

Največja stranka levega pola, Demokratska stranka, je dobila 19 odstotkov glasov. Skupaj z zavezniškimi levimi in zelenimi strankami bo imel levi pol 84 sedežev v poslanski zbornici in 44 v senatu.

Gibanje petih zvezd je dobilo 15,4 odstotka glasov in bo imelo 52 sedežev v poslanski zbornici in 28 v senatu.

Sredinsko zavezništvo, v katerem sta stranki Akcija in Živa Italija, je dobilo 7,8 odstotka glasov. Stranki bosta imeli 21 sedežev v spodnjem domu parlamenta in devet v zgornjem.

Ostala mesta bodo zasedli predstavniki manjših strank. Oba domova parlamenta imata sicer zaradi reforme za tretjino manj sedežev kot doslej.