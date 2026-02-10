Uradni volilni rezultati na Japonskem potrdili visoko zmago premierke Takaichi

Sanae Takaichi , prva ženska na čelu japonske vlade, si je s tem zagotovila trden mandat za uresničevanje njene ambiciozne konservativne agende.

Liberalno-demokratska stranka (LDP) je glede na uradne izide, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP , osvojila 315 od 465 sedežev. Ena sama stranka je s tem prvič osvojila dvotretjinsko večino v spodnjem domu parlamenta, odkar je bil ta leta 1947 ustanovljen v trenutni obliki.

Premierka je računala, da bo njena priljubljenost prinesla zmago LDP, ki jo je niz političnih afer v zadnjih letih stal dolgoletne večine v parlamentu.

Napovedi so se izkazale za pravilne, LDP je namreč svoje število sedežev od prejšnjega sklica parlamenta povečala za kar 117.

Nedavno oblikovano zavezništvo tradicionalno največje opozicijske stranke CDP in budistične stranke Komeito, ki je bila pred tem več kot 25 let v koaliciji z LDP, je medtem izgubilo več kot dve tretjini od dosedanjih 167 poslanskih sedežev in jih bo zasedlo le 49, medtem ko je protipriseljenska stranka Sanseito povečala število poslancev z dveh na 15.

LDP bo tako dobila trden mandat za uresničitev ambicioznih ciljev in ukrepov, zlasti na področju financ in gospodarstva. Med pomembnimi predvolilnimi temami so bile še pokojnine in zdravstvo, pa tudi varnost, obramba ter zunanja in mednarodna politika.