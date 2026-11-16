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Uradnike učijo vohunjenja: skrivnosti iščejo celo v koših za smeti

Bruselj, 16. 11. 2026 12.25 pred 27 minutami 3 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Vohun

Kako lahko iz nekaj papirjev v košu za smeti, podatkov na pisalni mizi in informacij s spleta pridemo do zasebnih računov nekega človeka? Prav to se učijo uradniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta, ki se v posebnih vajah za nekaj časa prelevijo v vohune. Kot razkriva Politico, želijo evropske institucije zaposlene tako pripraviti na vse večje nevarnosti tujega vohunjenja. Opozarjajo jih tudi pred ljudmi, ki se sumljivo zanimajo za njihovo delo, in pred tako imenovanimi "medenimi pastmi", pri katerih se za pridobivanje informacij izkoriščajo intimni odnosi.

V eni od bruseljskih pisarn se skupina evropskih uradnikov znajde pred nenavadno nalogo. Vdreti mora v zasebno pisarno, preiskati njeno vsebino in zbrati čim več podatkov o človeku, ki jo uporablja. Vsak dokument, zapis ali predmet je lahko namig. Tudi odvrženi papirji v košu za smeti.

Ne gre za pravo vohunsko operacijo, temveč za varnostno usposabljanje, s katerim želi Evropska unija zaposlene naučiti, kako hitro lahko občutljive informacije pridejo v napačne roke.

Kot poroča Politico, se uradniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta udeležujejo posebnih vaj, v katerih sami prevzamejo vlogo vohunov. O njihovem poteku so za medij spregovorili trije ljudje, seznanjeni z usposabljanji, ki so zaradi občutljivosti notranjih varnostnih postopkov želeli ostati anonimni.

Pet uradnikov, 45 minut in posebna vohunska naloga

Eno od usposabljanj nosi ime Cyber Escape Game, nekakšna kibernetska igra pobega. Traja 45 minut, v njej pa sodelujejo skupine z največ petimi udeleženci.

V gradivu, ki ga je pridobil Politico, so udeleženci povabljeni na "prav posebno misijo", med katero morajo stopiti v čevlje vohuna in preiskati zasebno pisarno.

"Ne zamudite priložnosti, da postanete vohun v pisarni!" piše v vabilu.

Njihova naloga je zbrati čim več informacij o izbrani tarči. Podatke, ki jih odkrijejo v pisarni, nato povežejo s tistimi, ki so javno dostopni na spletu. Cilj simulacije je pokazati, kako je mogoče s kombiniranjem na videz nepomembnih podrobnosti pridobiti dostop do spletnih računov in zasebnih podatkov.

Vajo je razvila enota za kibernetsko varnost v okviru generalnega direktorata Evropske komisije za digitalne storitve (DG DIGIT).

Čeprav usposabljanje ni novo, njegov obstoj doslej ni bil obsežno javno razkrit. Po navedbah Politica je prek notranjega izobraževalnega sistema na voljo vsem zaposlenim, tudi začasnim sodelavcem in pripravnikom.

Koš za smeti
Koš za smeti
FOTO: Thinkstock

V sobi morajo poiskati tudi skrite vohunske pripomočke

To pa ni edina vaja, s katero evropske uradnike pripravljajo na morebitne obveščevalne grožnje. Eden od zaposlenih v Evropski komisiji je za Politico opisal ločeno usposabljanje, pri katerem so morali udeleženci v prostoru prepoznati sumljive predmete, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za vohunjenje.

Takšne vaje naj bi zaposlene opozorile, da varnostne grožnje niso omejene na računalniške vdore in krajo gesel. Informacije je mogoče pridobivati tudi s fizičnim dostopom do pisarn, dokumentov in osebnih predmetov.

Pozor, ko so ljudje sumljivo prijazni

Poseben del usposabljanj je namenjen tako imenovanim "medenim pastem". Gre za obveščevalno taktiko, pri kateri nekdo vzpostavi osebni ali romantični odnos s tarčo, da bi od nje pridobil občutljive informacije ali jo spravil v položaj, v katerem bi jo bilo mogoče izsiljevati.

Eden od uradnikov Evropskega parlamenta je za Politico povedal, da so ga varnostni strokovnjaki posebej opozorili na takšne scenarije.

Generalni direktorat Evropskega parlamenta za varnost zaposlenim svetuje, naj se izogibajo kompromitirajočim osebnim situacijam. Posebej previdni naj bodo tudi pri ljudeh, ki so nenavadno prijazni ali kažejo pretirano zanimanje za njihovo delo.

Takšna opozorila so znova pritegnila pozornost po aferi v ameriškem tehnološkem velikanu Nvidia. Njegov dolgoletni izvršni direktor Jensen Huang je prejšnji teden odstopil po očitkih, da naj bi bil tarča domnevne kitajske obveščevalne operacije, povezane z žensko, s katero naj bi imel intimno razmerje. 

Preberi še Vohunska afera, Rubio in upor v Silicijevi dolini: 'Vrnite Jensena'

V Bruslju tudi strah pred madžarskimi obveščevalci

Varnostni pomisleki evropskih institucij niso povezani le z dogajanjem zunaj Evropske unije. V Bruslju so se okrepili tudi po razkritjih, da naj bi madžarski obveščevalci poskušali novačiti informatorje znotraj evropskih institucij. Po poročanju Politica so se pojavili sumi, da so tuji obveščevalni operativci skušali pridobiti dostop do informacij iz samega osrčja evropskega odločanja.

Prav zato evropske institucije ne stavijo zgolj na tehnično zaščito podatkov, temveč tudi na ozaveščanje zaposlenih o načinih, kako jih lahko tuje obveščevalne službe poskušajo izkoristiti.

Poleg notranjih usposabljanj Evropske komisije in Evropskega parlamenta za evropske poslance in uradnike posebna predavanja organizirajo tudi obveščevalne službe, med njimi belgijska državna varnostna služba. Predstavljajo jim nevarnosti tujega vohunjenja in načine, kako zmanjšati tveganje, da bi sami postali tarče.

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evropska unija izobraževanje vohunjenje

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KOMENTARJI3

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mr.poper
16. 11. 2026 13.04
TO se pri nas ne more zgodit , saj že 35 let zreže vse papirje sproti.
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0 0
Morgoth
16. 11. 2026 12.51
Politico🤡 Pa to je isto s... kot mladina. Neke izmišljene informacije samo, da širijo skrajno levo propagando.
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+1
2 1
Berbelund
16. 11. 2026 12.46
ameri so sami priznali da vohunijo v EU !in ti ne samo uradniki apak tudi politiki so samo skomugnili z ramene češ pa kaj potem !
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+2
2 0
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