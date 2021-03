Uradniki na Siciliji prirejali epidemiološke podatke

Lokalni organi pregona so preiskavo sprožili, potem ko so ugotovili, da so osebe iz laboratorija v mestu Alcamo na Siciliji posredovale lažne podatke o več deset testih na novi koronavirus. Karabinjerji in tožilstvo so dognali, da so sicilijanske zdravstvene oblasti med novembrom lani in 19. marcem letos 40-krat priredile epidemiološke podatke. Med drugim so državnemu inštitutu za zdravje (ISS) pošiljali prirejene podatke o testiranih na novi koronavirus, okuženih in umrlih.