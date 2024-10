Uradno opravičilo bi podžgalo zahteve o reparacijah

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta se vrnila z najdaljšega obiska v tujini, odkar se monarh zdravi za javnosti neznanim rakom. Šest dni sta bila v Avstraliji, in pet dni na Samoi, kjer je bilo letno srečanje Skupnosti narodov, Commomwealtha, ki Britanijo povezuje s 55 državami po svetu, večinoma nekdanjimi kolonijami. Velika Britanija je poskusila preprečiti razprave o svoji vodilni vlogi v trgovini s sužnji in pri zasužnjevanju Afričanov, ali vsaj omenjanje te boleče teme iz kolonialne preteklosti, vendar ji tudi to ni uspelo. Zakaj se ne želijo opravičiti, čeprav je celo kralj priznal, da gre za še bolečo preteklost?