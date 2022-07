Uradno: predsednik Šrilanke Gotabaya Rajapaksa odstopil s položaja

Gotabaya Rajapaksa je odstopil s položaja predsednika. "Od te točke naprej je, skladno z zakonom, Gotabaya Rajapaksa razrešen opravljanja predsedniških dolžnosti," so sporočili iz šrilanskega parlamenta. Do imenovanja novega predsednika bo predsedniške dolžnosti začasno opravljal trenutni predsednik vlade Ranil Wickremesinghe. Protestniki, ki so si prizadevali za predsednikov odstop so ob novici o odstopu izrazili močno zadovoljstvo. "Danes bo cela država praznovala," so dejali.

Prve informacije o njegovem odstopu so se v javnosti pojavile že včeraj, vendar do zdaj niso bile uradno potrjene. Bivši predsednik Gotabaya Rajapaksa je namreč svoj odstop podal kar preko elektronske pošte, zato so v šrilanski vladi preverjali, če je njegov odstop sploh zakonit. "V skladu z 38. členom ustave Demokratične socialistične republike Šrilanke sem prejel odstopno pismo njegove ekscelence predsednika Gotabaya Rajapaksa. Ta je zakonito odstopil s položaja in je od 14. julija 2022 razrešen opravljanja dolžnosti in odgovornosti predsedniške funkcije," je danes sporočil uradni predstavnik parlamenta Mahinda Yapa Abeywardena. icon-expand Predstavnik parlamenta Mahinda Yapa Abeywardena podaja izjavo o uradnem odstopu bivšega predsednika Rajapakse. Ta je bil prvi šrilanski predsednik, ki je odstopil s položaja. FOTO: AP Protestniki so ob novici izrazili močno zadovoljstvo. "Gre za veliko zmago," je dejala Damitha Abeyrathne, ena od aktivistk, ki si je prizadevala za predsednikov odstop. "Nikoli si nismo mislili, da se nam bo uspelo osvoboditi njihovega vpliva," je dodala. Z "njihovim vplivom" se je Aberyrathnenova nanašala za družino Rajapakse, ki je v političnih odločitvah države prevladovala zadnji dve desetletji, še poroča medij Al Jazeera. icon-expand Protestnica pije čaj pred vhodom v predsednikov urad. Ob sebi ima plakat s slikami bivšega predsednika Rajapakse (na sredini) in njegovih bratov. FOTO: AP V Šrilanki se bo zdaj sprožil ustavni postopek imenovanja novega predsednika. Dokler ta ne bo končan, bo predsedniške dolžnosti kot vršilec dolžnosti začasno opravljal trenutni predsednik vlade Ranil Wickremesinghe, poročajo tuji mediji. Predstavnik parlamenta je še obljubil, da si bo prizadeval za čim prejšnjo imenovanje novega predsednika. "Moj namen je, da ta postopek uspešno in hitro zaključimo. Kot najstarejša demokracija v južnoazijski regiji, bi dokončanje tega procesa na pregleden in demokratičen način pomenilo mejnik ne le v zgodovini Šrilanke, ampak tudi v demokratični zgodovini sveta," je dodal. icon-expand Protestniki pred predsedniškim uradom. Protestniki so se sicer v četrtek umaknili iz vladnih ustanov, a so napovedali nadaljevanje boja. Odstraniti želijo še predsednika vlade. FOTO: AP Rajapaksa je sicer svoj odstop obljubil že pred dnevi. Nato pa je zaradi množičnih protestov, ki so zaradi najhujše gospodarske krize po osamosvojitvi divjali po državi, v noči s torka na sredo z vojaškim letalom pobegnil na Maldive. S seboj je vzel ženo in dva varnostnika, na otočju pa se ni zadrževal dolgo. Po poročanju tujih medijev se trenutno nahaja v Singapurju, od koder naj bi tudi poslal sporočilo o odstopu. Šrilanko je najverjetneje zapustil, da bi se izognil možnosti aretacije s strani njegovih naslednikov, saj je kot predsednik užival imuniteto. PREBERI ŠE Predsednik Šrilanke Gotabaya Rajapaksa pobegnil iz države Spomnimo. Protestniki so prejšnji konec tedna zasedli palačo bivšega predsednika Rajapakse in ga prisilili v beg na Maldive, v sredo pa so vdrli tudi v pisarno predsednika vlade. Ta je nato protestnikom odredil evakuacijo državnih ustanov ter vojski in policiji naročil, naj storijo vse potrebno za vzpostavitev reda v državi. Umik protestnikov iz zasedenih ustanov je potrdila tiskovna predstavnica protestnikov, vendar je opozorila, da bodo vseeno nadaljevali svoj boj za odstavitev predsednika vlade.