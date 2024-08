Urbano raziskovanje: zapuščeni, skrivnostni, a veličastni objekti

Kupari so bili v nekdanji Jugoslaviji sinonim za luksuz. Letovišče za vojaško elito, pravili so mu tudi Titovi Havaji, ki je lahko sprejelo blizu 2000 ljudi, skupaj s kampom pa krepko več kot 6000. Vsega 15 minut vožnje ga loči od obleganega bisera Dubrovnika, a turistov ni. Nekdanja slava je ohranjena le še na starih fotografijah in v spominih tistih, ki so tam preživljali poletja ali zime. Hoteli so prazne lupine. Med vojno na Hrvaškem jih je jugoslovanska vojska kar 20 dni obstreljevala iz zaliva, nato je sledilo plenjenje. Vse, kar so mogli, od pohištva in druge opreme do jeklenih in marmornih dodatkov, ki jih tu ni manjkalo, so odnesli na vojaške ladje. Nazadnje so največji hotel Kupari nadstropje za nadstropjem požgali s fosfornimi bombami. Več o zgodovini Kuparov si preberite tukaj.