Uredniki in 70 novinarjev madžarskega Indexa dalo odpoved

Odpoved delovnega razmerja pri Indexu so podali uredniki Attila Toth-Szenesi, Veronika Munkin Janos Haasz. Njihovi potezi pa je nato sledilo še 70 novinarjev, piše na spletni strani portala v angleškem jeziku.

Za odpoved so se odločili, ker je predsednik fundacije MFA, ki ima v lasti Index, Laszlo Bodolai sredi tedna odpustil odgovornega urednika Szabolcsa Dulla. Od Bodolaija so zahtevali, da Dulla ponovno imenuje na ta položaj, da bi zagotovili neodvisnost in prihodnost portala. A tega ni storil.

Uredniški kolegij je ob odstopu pojasnil, da morata biti za neodvisno delovanje portala izpolnjena dva pogoja. Ne sme biti zunanjega vpliva na vsebino, ki jo objavljajo, ali na sestavo zaposlenih. Odstavitev odgovornega urednika pomeni kršitev drugega pogoja, so dodali uredniki. "Njegova odstavitev je jasno vpletanje v sestavo zaposlenih in nanjo ne moremo gledati drugače kot na očiten poskus pritiska na Index.hu," so poudarili. Dodali so, da pogoji za neodvisno delovanje niso več izpolnjeni, zaradi česar dajejo odpoved.