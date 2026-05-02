Tujina

Uresničevanje Trumpovih groženj? Iz Nemčije želi umakniti 5000 vojakov

Berlin/Washington, 02. 05. 2026 07.49 pred 23 minutami 3 min branja 24

Avtor:
M.P.
Donald Trump

5000 ameriških vojakov. Toliko naj bi jih po sporu med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom glede vojne z Iranom iz Nemčije zdaj umaknile ZDA. Slednje sledi nedavni Merzovi kritiki, da Iran ponižuje ZDA. A Trump ob tem s podobnimi manevri grozi tudi Španiji, ki je med najbolj kritičnimi državami do ZDA v Evropi, in Italiji, ki je po drugi strani veljala za eno njihovih največjih zaveznic.

Ameriško obrambno ministrstvo namerava umakniti 5000 vojakov iz Nemčije, poroča BBC. ZDA imajo sicer v Nemčiji znatno vojaško prisotnost, saj je od decembra lani v oporiščih po vsej državi razporejenih več kot 36.000 aktivnih vojakov – največ v Evropi.

Odločitev prihaja dan po kritikah ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun nemškega kanclerja Friedricha Merza, ki je namignil, da so iranski pogajalci ZDA "ponižali".

V četrtkovih objavah je Trump Merza kritiziral, da opravlja "grozno delo" in da ima "težave vseh vrst", med katerimi je naštel migracije in energetiko. Že pred tem je sicer napovedal, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila vojakov v Nemčiji.

Dopnald Trump in ameriški vojaki
Dopnald Trump in ameriški vojaki
Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je potrdil, da je ukaz o umiku vojakov prišel od ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha: "Ta odločitev sledi temeljitemu pregledu prisotnosti sil ministrstva v Evropi in je v skladu z zahtevami in razmerami na terenu," je ob tem ocenil. Pričakuje, da bo umik končan v naslednjih šestih do 12 mesecih.

Trump je imel sicer podobno idejo o premestitvi vojakov iz Nemčije bodisi v druge evropske države bodisi nazaj v ZDA že leta 2020, a je njegov predlog takrat blokiral kongres, po nastopu predsedovanja Joeja Bidna pa je ta predlog Trumpove administracije razveljavil.

Takrat je Trump Nemčijo obtožil, da je neposlušna, ker so njeni vojaški izdatki precej nižji od cilja Nata, ki je znašal dva odstotka BDP.

'Italija nam ni bila v pomoč, Španija pa je bila grozna'

Trump sicer zadnja dva meseca ni skoparil s kritikami na račun zaveznikov, ki so zavrnili sodelovanje v operacijah za ponovno odprtje Hormuške ožine – težava, ki je nastopila po ameriško-izraelskih napadih na Iran.

To pa ni edina država, iz katere bi Trump umikal ameriško vojsko. "Italija nam ni bila v pomoč, Španija pa je bila grozna," je dejal. "Vedno so dejali le: 'Nočemo se vpletati'," je ob tem navedel njihov greh.

ZDA imajo sicer v Italiji nameščenih 12.000 vojakov, sledi pa ji Velika Britanija z 10.000 ameriškimi vojaki, poroča BBC. Mnogi so nameščeni v letalski bazi Ramstein zunaj jugozahodnega nemškega mesta Kaiserslautern.

Več vojakov od Nemčije ima medtem po svetu le še Japonska.

Merz študentom: Američani očitno nimajo strategije

Nemški kancler je v začetku tega tedna univerzitetnim študentom povedal, da "Američani očitno nimajo strategije" in da ne vidi, "kateri strateški izhod" bi lahko izbrali.

"Iranci so očitno zelo spretni v pogajanjih oz. so zelo spretni v tem, da se ne pogajajo, in pustijo Američanom, da potujejo v Islamabad in nato spet odidejo brez kakršnega koli rezultata," je dejal ter dodal, da iransko vodstvo "ponižuje celoten narod".

Trump ob njegovi oceni ni ostal tiho, temveč je na svojem družbenem omrežju zapisal, da Merz očitno meni, da je povsem v redu, da "ima Iran jedrsko orožje" (trditev o obstoju jedrskega orožja v Iranu in njegovi grožnji za zahod Trump ponavlja vse od začetka spopadov na Bližnjem vzhodu ter celo prej – lani je iz tega razloga že napadel iranske jedrske elektrarne –, vendar pa obveščevalni podatki njegovih besed ne potrjujejo niti ne kažejo, da bi bil Iran blizu pridobitve jedrskega orožja).

"Ni čudno, da Nemčiji gre tako slabo, tako ekonomsko kot drugače!" je Trump še zapisal v objavi ter dodal, da Merz ne ve, kaj govori.

Samo navijač
02. 05. 2026 08.37
Boh vas nes čimprej. Pa se tiste vase namisljene , natiskane petrodolarje .
borjac
02. 05. 2026 08.37
Trump bo umaknil iz Evrope 5000 vojakov , NAJ UMAKNE VSE , kajti ljudje okrog ZDA oporišč so siti njihove prepotentnosti.
MasteRbee
02. 05. 2026 08.36
Adijo ZDA, nas bosta branila Rusija in Iran. Seveda čim hitreje moramo sprejeti njihove pogoje, način življenja.
FreedomMan
02. 05. 2026 08.36
Čimprej odidejo bolje bo.
supergigi
02. 05. 2026 08.36
Vse je bolje kot, da nas zvleče v vojno z Iranom.
JanezNovakJohn
02. 05. 2026 08.35
Povabiti je potrebno Rusijo v EU. Seveda brez ruske vojske.
BrezPitt
02. 05. 2026 08.34
Haha, grožnja:))
biggbrader
02. 05. 2026 08.34
Do tujcev, ki te branijo pred skrajnim Islamom brezplačno, bi res lahko bili bolj tolerantni.
Oblastljudstvu
02. 05. 2026 08.33
Amerikanosi speljite se iz celega sveta na svojo celino in končno dajte mir svetu.
JanezNovakJohn
02. 05. 2026 08.33
Naj gre Amerika in njeni jenkiji čim dalj od Evrope. Ne potrebujemo a ma prav nič ameriškega.
Slovenska pomlad
02. 05. 2026 08.30
Izginite že.
kakorkoliže
02. 05. 2026 08.29
Yankees pojdite domov
DAN ODPRTIH VRAT
02. 05. 2026 08.29
Prpa
golobove drobtinice
02. 05. 2026 08.28
Saj to je prav, da se ameriški vojaki umaknejo iz Evrope in še stroški bodo manjši za vojsko.
ivan res grozni
02. 05. 2026 08.33
Pa še Rusi bodo imeli prosto pot v Evropo!
BrkoBrki?
02. 05. 2026 08.25
Ja k da jih ima zaradi Nemčije al pa Evrope tam. Mater je ta človek skrenjen do konca, njegovi pa sploh ne reagirajo na to ampak jadrajo po svoje in izkoriščajo njegovo omejenost
ivan res grozni
02. 05. 2026 08.35
Seveda so jih instalirali zaradi Nemčije in Evrope. Brez njih bi bila Rusija do Atlantika.
tech
02. 05. 2026 08.22
Pa kakšna grožnja je to? Naj jih umakne, kaj ima sploh za delat tuja vojska v EU.
ivan res grozni
02. 05. 2026 08.36
Na moledovanje evropskih članic Nata. ZDA so že večkrat grozile, da jih bodo umaknile.
FlatyEric
02. 05. 2026 08.21
Evropa mora uvesti obvezno služenje bojaškega roka. Se bolj povezati z Ukrajino, ki ima zdaj nenormalne bojne izkušnje in razvijati svoje najsodobnejše otožje ter slediti načelu nikogar ne bomo napadali, če pa bo kdo bas pa jo bo dobil na polno po glavi. Ne zanašajmo se na nikogar drugega, kot samo na nas.
Darko32
02. 05. 2026 08.25
Žal to kar rpaviš so dejstva. Pa če poslušamo TRAMPA ali ne. SOačsno pa omejiti vpliv židovske ideologije v EU, saj za vsako ceno se poskuša EU potegniti v vojno in za ideje velikega Izraela. Na tej točki bo potrebno edino v to smer razmišljati, kar ti praviš. ŽAL.
kakorkoliže
02. 05. 2026 08.27
Kar korajžno na fronto, tam krvavo rabijo takšne militariste, nas pa pustite na miru.
JackRussell
02. 05. 2026 08.28
Se strinjam, ker tako se je mladina naučila malo reda in spoštovanja nadrejenih. Danes pa imamo v podjetjih kaos ker mladiči ne spoštujejo starejših in šefov ter se z njimi pogovarjajo kot da so z njimi v vrtec hodili. Če se bodo umaknili Američani iz Nemčije, bodo žalosta podjetja ki jim dostavljajo s hrano in deklice noči ki zabavajo vojake.
biggbrader
02. 05. 2026 08.37
Skrajni islamostični vodje, so že dali vedeti, da s kitajskimi ali ruskimi hipersoničnimi raketami, lahko zrušijo tudi Bruselj. Zato se zmagovalcem druge svetovne vijne ne bi bilo pametno zameriti.
