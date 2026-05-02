Uresničevanje Trumpovih groženj? Iz Nemčije želi umakniti 5000 vojakov

Ameriško obrambno ministrstvo namerava umakniti 5000 vojakov iz Nemčije, poroča BBC. ZDA imajo sicer v Nemčiji znatno vojaško prisotnost, saj je od decembra lani v oporiščih po vsej državi razporejenih več kot 36.000 aktivnih vojakov – največ v Evropi. Odločitev prihaja dan po kritikah ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun nemškega kanclerja Friedricha Merza, ki je namignil, da so iranski pogajalci ZDA "ponižali". V četrtkovih objavah je Trump Merza kritiziral, da opravlja "grozno delo" in da ima "težave vseh vrst", med katerimi je naštel migracije in energetiko. Že pred tem je sicer napovedal, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila vojakov v Nemčiji.

Dopnald Trump in ameriški vojaki FOTO: AP

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je potrdil, da je ukaz o umiku vojakov prišel od ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha: "Ta odločitev sledi temeljitemu pregledu prisotnosti sil ministrstva v Evropi in je v skladu z zahtevami in razmerami na terenu," je ob tem ocenil. Pričakuje, da bo umik končan v naslednjih šestih do 12 mesecih. Trump je imel sicer podobno idejo o premestitvi vojakov iz Nemčije bodisi v druge evropske države bodisi nazaj v ZDA že leta 2020, a je njegov predlog takrat blokiral kongres, po nastopu predsedovanja Joeja Bidna pa je ta predlog Trumpove administracije razveljavil. Takrat je Trump Nemčijo obtožil, da je neposlušna, ker so njeni vojaški izdatki precej nižji od cilja Nata, ki je znašal dva odstotka BDP.

'Italija nam ni bila v pomoč, Španija pa je bila grozna'

Trump sicer zadnja dva meseca ni skoparil s kritikami na račun zaveznikov, ki so zavrnili sodelovanje v operacijah za ponovno odprtje Hormuške ožine – težava, ki je nastopila po ameriško-izraelskih napadih na Iran. To pa ni edina država, iz katere bi Trump umikal ameriško vojsko. "Italija nam ni bila v pomoč, Španija pa je bila grozna," je dejal. "Vedno so dejali le: 'Nočemo se vpletati'," je ob tem navedel njihov greh.

ZDA imajo sicer v Italiji nameščenih 12.000 vojakov, sledi pa ji Velika Britanija z 10.000 ameriškimi vojaki, poroča BBC. Mnogi so nameščeni v letalski bazi Ramstein zunaj jugozahodnega nemškega mesta Kaiserslautern. Več vojakov od Nemčije ima medtem po svetu le še Japonska.

Merz študentom: Američani očitno nimajo strategije

Nemški kancler je v začetku tega tedna univerzitetnim študentom povedal, da "Američani očitno nimajo strategije" in da ne vidi, "kateri strateški izhod" bi lahko izbrali. "Iranci so očitno zelo spretni v pogajanjih oz. so zelo spretni v tem, da se ne pogajajo, in pustijo Američanom, da potujejo v Islamabad in nato spet odidejo brez kakršnega koli rezultata," je dejal ter dodal, da iransko vodstvo "ponižuje celoten narod".